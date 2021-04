22 kwietnia to zwyczajowy Dzień Ziemi, który obchodzimy co roku. Dla wielu osób ta data jednak nie ma większego znaczenia, a to szkoda. Z drugiej jednak strony, Dzień Ziemi powinien być codziennie i nie powinniśmy go obchodzić ceremonialnie, bo Ziemia to nasz dom, a nie celebryta

Jeśli czytaliście już publikację związane ze Światowym Dniem Ziemi, jak określane jest ustanowione w 1970 roku przez Narody Zjednoczone święto (początkowo obchodzone w dniu równonocy wiosennej, od 2009 w dniu 22 kwietnia), to zauważyliście być może jak puste jest czasem pojmowanie tego wydarzenia. Przedstawia się je jako jedyny dzień, w którym trzeba coś zrobić dla naszej planety, dla klimatu, dla tego, by lepiej nam się żyło.

Owszem taki charakterystyczny moment dobrze łączy się z istotnymi wydarzeniami jak Porozumienie Paryskie, które podpisano właśnie w Dzień Ziemi w 2016 roku. W tym roku z kolei odbywa się Światowa Konferencja Klimatyczna. To dobrze, że Dzień Ziemi mobilizuje do aktywności, której przyświeca dobro Ziemi.

Dzień Ziemi to dobra okazja, by pokazać najmłodszym jak cenna jest dla nas nasza planeta, ale nie wolno na tym poprzestać



Przylądek Canaveral. Stąd startują nie tylko pojazdy załogowe, ale również misje, których celem jest wyniesienie satelitów do monitorowania klimatu na Ziemi



Noc na Ziemi zdominowana jest przez światła cywilizacji, ale czasem także światła natury. Gdy połączymy je razem na długiej ekspozycji dostaniemy takie oto zdjęcie

Ale celebrować Dzień Ziemi tylko dlatego, że tak wypada, to brak szacunku dla naszego świata. To dzień, w którym można, warto coś zrobić, bo nasze zaangażowanie udzieli się być może innym, ale to też dzień taki sam jak każdy inny. A dbać o Ziemię trzeba przez okrągły rok. To nie jest tak, że raz w roku posadzimy kilka drzew, zbierzemy śmieci w pobliskim lesie czy udamy się na happening związany z Dniem Ziemi (w tym roku to szczególnie trudne), a przez pozostałą część roku możemy czuć się rozgrzeszeni z potrzeby chronienia naszego świata przed zagładą.



Ujście rzeki Bombetoka na Madagaskarze



Kolory Ziemi - lato, jesień, zima na Syberii

Co warto wiedzieć: globalne ocieplenie, nie jest zmianą, którą zauważymy tak samo jak czujemy ciepło od płonącego ogniska, to proces powolny, który należy postrzegać w skali całej planety, a w tym przypadku nawet zmiana o 1 stopnień Celsjusza wywołuje istotne skutki, dlatego sceptykom można powiedzieć - brak zrozumienia dla zmian klimatu sprawia, że w pewnym sensie zachowujemy się jak powoli podgrzewana żaba

to, że mamy nadprodukcję żywności, wcale nie oznacza istnienia jej nadmiaru, zła dystrybucja powoduje jej ogromne marnotrawienie, na dodatek największe zapotrzebowanie jest na produkty żywnościowe wymagających ogromnych nakładów, których jednocześnie nie dostrzegamy (np. produkcja mięsa wymaga zapewnienia ogromnych ilości żywności roślinnej)

zapowiadana neutralność klimatyczna to w przypadku Europy, próba utrzymania wzrostu temperatury znacznie poniżej 2 stopni C w stosunku do czasów sprzed rewolucji przemysłowej, a także próba obniżenia tego wskaźnika do poziomu 1,5 stopnia C

tak zwana Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju to nie tylko zbiór zaleceń dotyczących ochrony środowiska, ale także tych związanych z eliminacją ubóstwa, głodu i braku dostępu do wody - jednakże ich konsekwentna realizacja może przyczynić się do realizacji celu jakim jest ratowanie Ziemi

Nauka o klimacie powinna być konsekwentna

Powiecie, że fatalista ze mnie. Niestety trwała choć delikatna równowaga w przyrodzie, którą wytworzyła natura to właśnie to coś czego wciąż nie jesteśmy w stanie zrozumieć (czy też nie chcemy), a już na pewno uszanować.



Południowo-zachodnie wybrzeże Afryki

Dlatego ją naruszamy, w efekcie czego Ziemia się zmienia. Ziemia przetrwa kataklizmy jakie sprowadzić może na nią człowiek, czy jednak nie lepiej próbować dbać o harmonię człowiek-natura. To bardzo trudne, na pewno wszystkiego nie zrobimy, ale nawet odrobina troski może wiele zdziałać.

Nauka o klimacie powinna być oparta na wpajaniu zrozumienia dla ogromnych konsekwencji drobnych zmian,, a nie jedynie na szokowaniu odbiorcy liczbami lub zachęcaniu do działań, które nie są odpowiednio uzasadnione



To wbrew pozorom nie jest Europa lecz Australia, a dokładnie Nowa Południowa Walia

Szczególnie gdy jest to troska konsekwentna. Bardzo ważna jest nauka o klimacie od najmłodszych lat, ale też ważny jest przykład jaki dają instytucje administracji publicznej, firmy porządkowe i te, które zajmują się przetwarzaniem śmieci (to kolejny problem bo zmianach klimatu). Dopóki ich działania są podbudowane wyłącznie wyrachowanym dążeniem do odpowiednio skalkulowanego zysku, czy też potrzebą zapewnienia odpowiedniego wizerunku w społeczeństwie, dopóty ta opieka na Ziemią nie będzie pełnowartościowa.



Zmiany klimatu na cieplejszy nie oznaczają, że zima jako pora roku stanie się przeszłością. Po prostu będzie bardziej nieprzewidywalna - tutaj zamarznięty Dniepr na Ukrainie



Rzeka Susquehanna przepływająca przez Appalachy

Przykładem jest wycinanie starych i zdrowych drzew, a potem zastępowanie ich młodymi, bez planu na opiekę nad nimi, tylko po to by działanie wypadało dobrze w bilansie działań.

Zdjęcia Ziemi z Kosmosu, niezwykłe i inspirujące

Pewnie zastanawiacie się wciąż, po co nam latać w Kosmos, skoro Ziemia jest taka piękna. I może widzieliście mem, w którym zestawione jest zdjęcie lasów na Ziemi i jałowego Marsa z pytaniem „po co my tam się pchamy”. Z Marsem sprawa jest skomplikowana, ale loty orbitalne można łatwo wyjaśnić, choć na pewno też pojawią się wątpliwości.



Jezioro Teshepuk na Alasce

Uczestnicy dotychczasowych 64 misji na MSK wykonali już 1,5 miliona zdjęć Ziemi z orbity

To dzięki lotom na orbitę mogliśmy pojąć jak mały jest człowiek w ogromie kosmosu, jak cenna i niepowtarzalna jest nasza planeta.



Tak zwana Cupola to miejsce skąd najlepiej wykonywać zdjecia na MSK. Powstają tu nie tylko piękne widoki, ale też obrazy pomocne w obserwacjach zmian wywoływanych przez siły natury



Taką fotografią jest na przykład zdjęcie huraganu Dorian

I dlatego ten tekst zilustrowany jest zdjęciami Ziemi, które wykonali astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, ale też samodzielne satelity obserwacyjne. I nie są to jedynie bogate w roślinność i wodę ekosystemy, ale także te, w których życie ma bardzo pod górkę, oraz miejsca związane z rozwojem cywilizacyjnym, które ładnie wkomponowują się w otoczenie.

Źródło: inf. własna, NASA (zdjęcie wejściowe - widok Grecji, południowych Włoch i Sycylii)

