FIFA 21 pokazuje, że dla fanów wirtualnej piłki nożnej znacznie może mieć nawet taki szczegół, jak wybór piłkarza, którego podobizna pojawi się na okładce gry. Dziś rozwiązano tę zagadkę.

Kylian Mbappé twarzą okładki FIFA 21

Nie dalej jak wczoraj w sieci pojawiły się poszlaki i liczne komentarze odnośnie tego, iż na okładce FIFA 21 zagości aż czterech piłkarzy - Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold, João Félix oraz Erling Haaland. Ostatecznie EA SPORTS zdecydowało się postawić na pierwszego z wymienionych.

Chociaż mowa o przedstawicielu młodego pokolenia, nikomu interesującemu się piłką nożną nie trzeba Kyliana Mbappé przedstawiać. Jeden z gwiazdorów Paris Saint-Germain i reprezentacji Francji mimo zaledwie 21 lat na karku ma w dorobku kilka tytułów i wiele pięknych goli. Trudno odmówić mu umiejętności, zapewne będzie też jedną z najlepszych kart w FIFA 21.

„W miarę jak nasza franczyza FIFA przyspiesza w kierunku następnej generacji futbolowych doświadczeń, wiemy, że sportowiec na jej okładce musi ucieleśniać zarówno przyszłość naszej gry, jak i przyszłość całej piłki nożnej. Kylian reprezentuje to, co wnosimy do tego doświadczenia w tym roku, od jego zaangażowania w rozwój kultury piłki nożnej, po głębokie więzi społeczne i niesłabnące pragnienie, by podnosić swoją grę na wyższy poziom. Jesteśmy podekscytowani, że będziemy współpracować z Kylianem w promowaniu tej Światowej Gry.” - Cam Weber, EVP i Group GM, EA SPORTS

Kylian Mbappé ozdobi okładki FIFA 21 w edycjach standardowej, Ultimate oraz Mistrzowskiej. Każda z nich będzie wyglądała inaczej.

„Znalezienie się na okładce EA SPORTS FIFA jest spełnieniem marzeń. Od czasu mojego pobytu w Bondy, przez Clairefontaine, aż po Mistrzostwo Świata, jest to kolejny przełomowy moment w mojej karierze. Gram w tę grę od dzieciństwa i mam zaszczyt reprezentować nowe pokolenie zawodników i być w tej samej grupie co wielu innych niesamowitych piłkarzy, z którymi teraz dzielę ten zaszczyt.” - Kylian Mbappé

Nowy zwiastun FIFA 21 już jutro

FIFA 21 trafi do sklepów 9 października, będzie dostępna na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Nieco później trafi też na PlayStation 5 i Xbox Series X.

Zdecydowanie szybciej, bo już jutro światło dzienne ujrzy nowy zwiastun gry.

Źródło: EA

Warto zobaczyć również: