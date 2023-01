Odświeżoną wersję Resident Evil 4 można już zamawiać w przedsprzedaży. Do polskich sklepów trafi też Edycja Kolekcjonerska gry - jej cena z pewnością nie przypadnie do gustu wielu fanom serii.

Resident Evil 4 w przedsprzedaży z dodatkami

Jeszcze tylko dwa miesiące zostały do premiery Resident Evil 4 Remake. Nowa wersja horroru będzie miała unowocześnione sterowanie, odświeżoną oprawę wizualną, a także zupełnie nową fabułę. Kontrowersje wśród polskich graczy wzbudziła informacja, iż produkcja nie zostanie wydana w naszym ojczystym języku. Dla tych, którzy nie uznają tego za problem, mamy dobrą wiadomość - Resident Evil 4 Remake jest już dostępne w przedsprzedaży.

Jak informuje Cenega, oficjalny partner firmy Capcom w Polsce, gracze, którzy zdecydują się zamówić grę wcześniej, otrzymają ekskluzywny Steelbook, a także cyfrowe dodatki - złotą aktówkę i zawieszki do broni. Oferta ta będzie dostępna do wyczerpania zapasów. Cena gry to 299 zł na PS4 oraz 319 zł na PS5 i Xbox Series X.

Edycja Kolekcjonerska Resident Evil 4

Resident Evil 4 dostępny jest również w Edycji Kolekcjonerskiej, jednak w bardzo limitowanym nakładzie. Wydanie można zamówić tylko w sklepie internetowym euro.com.pl do wyczerpania zapasów. Oprócz gry, znaleźć można w nim także:

Steelbook,

Figurkę Leona,

Artbook,

Plakat,

Cyfrowy soundtrack,

DLC (zawartość na obrazku).

Cena będzie niestety wysoka. Za Edycję Kolekcjonerską graczom przyjdzie zapłacić 1999 zł.

Kiedy premiera Resident Evil 4?

Resident Evil 4 Remake zadebiutuje 24 marca 2023 roku na PC oraz konsolach PS5, PS4 i Xbox Series X/S.

Kupicie Resident Evil 4 w przedsprzedaży? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: cenega.pl