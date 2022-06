Resident Evil 4 – podobnie jak trzy poprzednie odsłony – doczeka się solidnie odświeżonej wersji. Firma Capcom pochwaliła się pierwszym zwiastunem.

Odświeżony Resident Evil 4 zapowiedziany

Rzadko chwalimy remastery i remaki, ale Capcom osiągnął w odświeżaniu klasyków poziom mistrzowski – i mówię to w całkowicie pozytywnym znaczeniu. Trzema częściami serii Resident Evil udowodnił, że potrafi w dobrym stylu unowocześniać swoje kultowe produkcje, dlatego też zapowiedź nowego-starego Resident Evil 4 wywołuje zupełnie szczery entuzjazm.

Resident Evil 4 (Remake) ukaże się 24 marca 2023 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Nowa wersja ciepło przyjętego horroru sprzed siedemnastu lat będzie miała odświeżoną oprawę wizualną, unowocześnione sterowanie, a także przepisaną na nowo fabułę, „przy zachowaniu jej istoty” – jak zapewnia Capcom. Czas rzucić na to okiem…

Zobacz oficjalny zwiastun Resident Evil 4 (Remake):

Resident Evil na PlayStation VR 2

Część gry Resident Evil 4 będzie również dostępna do sprawdzenia na goglach PlayStation VR 2. Właśnie z myślą o tym urządzeniu powstaje również specjalna wersja najnowszej odsłony tej serii, czyli Resident Evil Village i w tym przypadku mówimy o całej grywalnej produkcji. Całość zapowiada się na nie lada… przeżycie. Zresztą zerknij na zwiastun:

Nie znamy jeszcze daty premiery tej gry. Ani zresztą samych gogli – wiemy za to, że oprócz Resident Evil Village na PlayStation VR 2 zmierzają również między innymi gry Horizon: Call of the Mountain, No Man’s Sky i The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2

