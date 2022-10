Silent Hill 2 to bezsprzecznie jeden z lepszych survival-horrorów w historii. Będzie okazja do niego wrócić.

To już pewne. Silent Hill 2 dostanie remake

Śledzący branżowe doniesienia nie będą w wielkim szoku po ogłoszeniu, iż odświeżeniem Silent Hill 2 zajmuje się polskie studio Bloober Team. Pogłoski o współpracy krakowskiej ekipy z Konami pojawiały się od dłuższego czasu, nie było jednak pewnego, o co tak naprawdę chodzi. Aż do dziś.

Wybór nie wydaje się przypadkowy, Bloober Team to studio lubiące ten gatunek gier. Ma w dorobku między innymi propozycje z serii Layers of Fear, Blair Witch czy The Medium. Odnośnie odświeżonej wersji Silent Hill 2, rewelacyjnie przyjętego survival horroru z 2001 roku nie zdradzono dziś za wiele. Potwierdzono, iż przy pracach wykorzystywany jest silnik Unreal Engine, zaprezentowano też pierwszy zwiastun prezentujący nowe szaty tego klasyka.

Silent Hill 2 zwiastun

Kiedy i na czym zagramy w Silent Hill 2 Remake?

Daty premiery nowej wersji Silent Hill 2 nie ogłoszono, nawet przybliżonej.

Znane są za to platformy docelowe gry. Lista nie jeszcze szczególnie obszerna, bo obejmuje tylko PC (Steam) i konsole PlayStation 5. Prawdopodobnie Sony wykupiło czasową konsolową wyłączność i po roku od premiery gra będzie mogła zawitać również na Xbox Series X/S.

Źródło: Konami