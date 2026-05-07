GeForce RTX 6000 w drodze? Palit potwierdza prace nad nową generacją kart

Palit uspokaja fanów marek Galax, KFA2 i HOF po ostatnich doniesieniach o możliwych zmianach w strukturach firmy. W oficjalnym komunikacie producent zasugerował również, że trwają już prace nad kolejną generacją kart GeForce.

W ostatnich dniach w sieci pojawiło się sporo zamieszania dotyczącego przyszłości marek Galax i KFA2. Impulsem do spekulacji były informacje związane z wewnętrznymi zmianami organizacyjnymi oraz wypowiedziami przedstawicieli firmy w Brazylii. Szybko pojawiły się więc pytania, czy znane marki kart graficznych mogą zniknąć z rynku lub ograniczyć działalność.

Do sprawy postanowił odnieść się sam Palit, publikując oficjalne oświadczenie. Producent podkreślił, że doszło do nieporozumienia komunikacyjnego, a marki GALAX, KFA2 i HOF pozostają ważną częścią działalności grupy.

Już pracują nad kolejnymi generacjami kart

Najciekawszy fragment komunikatu dotyczy jednak przyszłych kart graficznych. Palit przyznał bowiem, że jest już "w pełni przygotowany na obecną generację GPU i pracuje nad kolejnymi generacjami”.

Producent nie zdradza żadnych szczegółów, ale trudno nie odnieść wrażenia, że może chodzić o następców obecnych modeli GeForce RTX 5000, czyli serię GeForce RTX 6000. To oczywiście jedynie przypuszczenia, jednak taka wzmianka pokazuje, że przygotowania do następnej generacji układów już trwają.

Bez konkretów

W oświadczeniu nie pojawiły się żadne informacje dotyczące specyfikacji, architektury czy możliwej daty premiery nowych kart. Nie powinno to jednak dziwić. Przygotowanie kolejnej generacji sprzętu to długi proces obejmujący projektowanie, testy, walidację i współpracę z partnerami. Takie działania rozpoczynają się często na wiele miesięcy, a nawet lat przed oficjalnym debiutem urządzeń.

Na razie pozostaje więc czekać na kolejne informacje. Jedno jest jednak pewne – Palit nie tylko nie zamierza rezygnować z marek Galax, KFA2 i HOF, ale już myśli o następnej generacji kart GeForce.