W sklepie Geekbuying pojawiły się dwa nowe, bardzo interesujące rowery elektryczne. Na pierwszych kupujących czeka oferta specjalna.

Przedsprzedaż dwóch nowych rowerów Eleglide

Mowa o modelach Eleglide Citycrosser oraz Eleglide Tankroll. Pierwszy został wyceniony na 5139 złotych, a drugi na 5609 złotych. To jednak ceny w regularnej sprzedaży, a jest sposób na tańsze zakupy.

Do 22 września trwa przedsprzedaż i w jej ramach można liczyć na rabat. Tym samym najszybsi zamawiający wydadzą 4899 złotych na Eleglide Citycrosser oraz 5369 złotych na Eleglide Tankroll.

Dla kogo Eleglide Citycrosser?

Eleglide Citycrosser to, jak sugeruje już sama nazwa, elektryczny rower miejski. Został wyposażony w silnik o mocy 250 W i momencie obrotowym 45 Nm, dzięki któremu jest w stanie zapewnić użytkownikowi prędkość maksymalną 25 km/h. Dochodzą do tego tylne przerzutki Shimano z 7 biegami oraz 5 poziomów w trybie wspomagania, a także tryb Push (6 km/h, przydatny przy prowadzeniu roweru).

Konstrukcja obejmuje tu także między innymi 27,5-calowe koła z cienkimi oponami pneumatycznymi idealnymi do miasta i, co ważne, odpornymi na przebicie, przedni bagażnik, do którego można załadować nawet 18 kg, a także wyświetlacz LCD prezentujący najważniejsze informacje.

Oczywiście jest również (wyjmowalny) akumulator - 360 Wh. Na co wystarcza? W trybie wspomagania, przy użytkowniku o wadzie około 75 kg, na nawet 75 km, czyli nawet najdłuższe miejskie przejazdy.

Eleglide Tankroll na trudniejsze trasy

Już na pierwszy rzut oka widać, że dla nieco innego odbiorcy przygotowany został Eleglide Tankroll, elektryczny rower górski MTB, który wprawdzie również dysponuje silnikiem o mocy 250 W, ale już o momencie obrotowym 57 Nm.

Nie sposób nie zauważyć również grubych opon pneumatycznych (na 26-calowych kołch), które będą w stanie pochłaniać nierówności terenu i zapewniać komfortową jazdę po różnorodnych nawierzchniach. Dochodzi tutaj także zawieszenie hydrauliczne pomocne na wyboistym terenie, które w razie jazdy np. po asfalcie można zablokować dzięki specjalnej blokadzie.

Eleglide Tankroll, tak jak wcześniej przedstawiony model, posiada również 7-biegowe przerzutki Shimano i wyświetlacz LCD pozwalający aktywować i kontrolować wybrane funkcje, chociaż tutaj ma on większą przekątną 2,4 cala. I tu producent zastosował tryb wspomagania z 5 poziomami oraz tryb Push.

Szersza rama skrywa większy akumulator 480 Wh, który w trybie wspomagania powinien wystarczyć na około 65-70 km. Bezpieczeństwo użytkownika zwiększać mają przednie i tylne hamulce tarczowe oraz komplet podstawowego oświetlenia.