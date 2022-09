Elektryczny rower trekkingowy Eleglide T1 STEP-THRU towarzyszył mi przez miesiąc. Po przejechaniu prawie 400 km mogę potwierdzić, że możemy liczyć na spory zasięg i wysoki komfort jazdy. Kogo przekonają jego możliwości? Szczegóły znajdziecie w recenzji.

Eleglide T1 STEP-THRU to niedrogi rower elektryczny, którym można jeździć po mieście jak i w umiarkowanym terenie

Doskonale sprawdza się na wycieczki i wypady za miasto - ma duży zasięg, akumulator ma pojemnosć 450Wh co daje około 100 km zasięgu przy wspomaganiu jazdy

Rowery elektryczne obecnie są bardzo popularne ze względu na niski koszt eksploatacji, na dojazdach do pracy zaoszczędzimy nie tylko czas, ale i sporo pieniędzy na paliwie

Eleglide T1 STEP-THRU to stosunkowo tani rower elektryczny. Jego budowa doskonale dopasowana jest do warunków miejskich. Sprawdzi się jako środek transportu, którym można np. dojechać bez większego wysiłku do pracy. Spory zasięg i komfort użytkowania zdecydowanie przekonują do dłuższych wycieczek rowerowych. Ogromnym plusem jest również to, że Eleglide całkiem dobrze radzi sobie w bardziej wymagających warunkach terenowych.

Zapraszam do krótkiej recenzji, w której opowiadam więcej o zaletach tego modelu.

Eleglide T1 STEP-THRU - recenzja na filmie

Specyfikacja Eleglide T1 STEP-THRU

Akumulator: 12,5Ah 36V 450Wh

Silnik: 250W o momencie obrotowym 50N.M

Opony: pneumatyczne CST 27,5 cala

Przerzutki: Shimano 7 Biegów

Obciążenie max: 120kg

Prędkość max: 25km/h (po ściągnięciu blokady do 32km/h)

Maksymalny zasięg: 50km (tryb elektryczny), 100km (tryb wspomagany)

Inne: wyświetlacz LCD, duży bagażnik tylny, amortyzator z blokadą

Z Eleglide T1 STEP-THRU możemy korzystać na 3 sposoby. Do wyboru mamy:

tryb wspomagany - silnik ułatwia nam pedałowanie, do wyboru mamy 5 trybów wspomagania z różnymi poziomami prędkości: 12, 16, 20, 23 i 25 km/h.

- silnik ułatwia nam pedałowanie, do wyboru mamy 5 trybów wspomagania z różnymi poziomami prędkości: 12, 16, 20, 23 i 25 km/h. tryb elektryczny - nie musimy pedałować, wykorzystując tempomat, poruszamy się tak, jak na hulajnodze elektrycznej (jednak korzystanie z manetki włączającej tempomat, jest legalne jedynie na drogach niepublicznych).

- nie musimy pedałować, wykorzystując tempomat, poruszamy się tak, jak na hulajnodze elektrycznej (jednak korzystanie z manetki włączającej tempomat, jest legalne jedynie na drogach niepublicznych). tryb ręczny - po prostu korzystamy z roweru w tradycyjnej formie bez wsparcia silnika.

Co zobaczymy na wyświetlaczu Eleglide T1 STEP-THRU

Na wyświetlaczu LCD widoczne są najważniejsze informacje. W zasięgu wzroku widoczną mamy: aktualną prędkość, prędkościomierz, wskaźnik poziomu baterii, wybrany tryb wspomagania.

Możemy też sprawdzać:

przejechany dystans,

licznik kilometrów,

średnią prędkość,

maksymalną prędkość,

czas jazdy,

spalone kalorie

moc.

Przyciskając dłużej manetkę, włączymy tempomat - rower będzie jechał stałą prędkością zgodną z wybranym trybem jazdy. Tempomat wyłączy się po wciśnięciu manetki lub hamulca.

Dodatkowo mamy tutaj też tryb Push, który wspomaga nas w czasie prowadzenia roweru.

Pojemność akumulatora roweru Eleglide T1 STEP-THRU

Pojemny akumulator 450Wh zapewnia spory zasięg, więc liczyć możemy na wsparcie elektryki nie tylko na krótkich, ale także na długich trasach. W trybie wspomaganym deklarowany zasięg to aż 100 km, z kolei w trybie elektrycznym maksymalny zasięg to 50 km.

Akumulator znajduje się w ramie rowerowej. Jest zabezpieczony przed ewentualną kradzieżą, więc tylko kluczyk znajdujący się w zestawie pozwoli nam go wyciągnąć. Pełne ładowanie akumulatora to około 5 godzin.

Silik, hamulce i wrażenia z jazdy

Sercem Eleglide T1 STEP-THRU jest mocny silnik bezszczotkowy 250W z momentem obrotowym 50 niutonometrów. Docelowo ustawiona jest blokada do 25 km/h (zgodnie z przepisami obowiązującymi na drogach publicznych), jednak w prosty sposób możemy ją ściągnąć i zwiększyć maksymalną prędkość do 32 km/h (pokazuję w materiale wideo).

Z przodu i na tyle mamy hamulce tarczowe. Po samodzielnym złożeniu roweru i pierwszych testach droga hamowania była dość długa. Hamulce zostały wyregulowane w czasie przeglądu zerowego i zdecydowanie lepiej się sprawują. Napęd opiera się na 7 biegowym systemie przerzutek od Shimano.

Rower Eleglide T1 STEP-THRU testowałam na różnego rodzaju nawierzchniach - asfaltowych ścieżkach rowerowych, drogach szutrowych czy ścieżkach leśnych. Opony pneumatyczne CST 27,5 cala radzą sobie bardzo dobrze, przydaje się też wsparcie mechanicznego amortyzatora, a siodełko jest rewelacyjne pod względem wygody. Na dłuższe wycieczki przydaje się duży i solidny bagażnik (maksymalne obciążenie 25 kg).

Eleglide T1 STEP-THRU - czy warto?

Czy warto inwestować w rower elektryczny? To zależy przede wszystkim od tego, czego rzeczywiście potrzebuje. Taki rower sprawdzi się, jako:

Środek transportu do szybkiego przemieszczania się bez dużego wysiłku - w ostatnim czasie to właśnie elektryki zyskały na popularności, ponieważ koszty ich użytkowania są znacznie niższe. To świetne rozwiązanie, gdy szukacie roweru do dojazdu do pracy.

- w ostatnim czasie to właśnie elektryki zyskały na popularności, ponieważ koszty ich użytkowania są znacznie niższe. To świetne rozwiązanie, gdy szukacie roweru do dojazdu do pracy. Wsparcie dla osoby starszej - wspomaganie z pewnością jest dużym ułatwieniem, rower jest prosty w obsłudze, wygodny i pozwala utrzymać wygodną postawę.

- wspomaganie z pewnością jest dużym ułatwieniem, rower jest prosty w obsłudze, wygodny i pozwala utrzymać wygodną postawę. Preferowanie wycieczek lub dłuższych wypadów z nastawieniem na rekreację i wypoczynek - mamy tutaj bardzo duży zasięg przy wspomaganiu.

Przetestowałam rower w trudniejszych warunkach, na całkiem wymagających trasach i pozytywnie mnie zaskoczył, bo poradził sobie z każdym terenowym wyzwaniem. Zdecydowanie wspomaganie jest komfortowym ułatwieniem, szczególnie przy podjazdach pod górkę. Dodatkowo możemy korzystać z tempomatu na drogach niepublicznych i poruszać się bez wysiłku (jak na hulajnodze elektrycznej z siedziskiem).

Kiedy taki rower się nie sprawdzi?

Jeśli preferujecie bardziej sportowy tryb życia - to raczej odradzam. Dla mnie po prostu dobry rower górski lub crossowy zawsze będzie na pierwszym miejscu. Po pierwsze takie rowery są znacznie lżejsze (Eleglide to 26 kg, bez wspomagania poczujesz je w nogach). Po drugie, jeśli nastawiasz się na sport, to zazwyczaj lubisz podjeżdżanie pod górki, lubisz jazdę napędzaną siłą swoich nóg, po prostu lubisz się zmęczyć. Nie ma opcji, że zastąpiłabym zwykły rower — elektrykiem, bo dla mnie te rowery mają dwa zupełnie różne przeznaczenia. Mogłabym mieć obie opcje - przyznaję, że dojazdy do pracy bez wysiłku, na świeżym powietrzu są dość przekonujące ;)

Gdzie kupić Eleglide T1 STEP-THRU?

Całkiem sporą ofertę rowerów elektrycznych znajdziecie w sklepie Geekbuying (warto zaznaczyć, że sklep oferuje szybką i bezpłatną wysyłkę, a także wygodne płatności przez Przelewy24 / BLIK).

Eleglide T1 Step-Thru (4639 zł) - testowany rower

Eleglide T1 - to trochę tańszy model z klasyczną ramą (4409 zł)

Kilka miesięcy temu oba rowery Eleglide można było kupić w promocyjnych cenach przedsprzedażowych. Czy można liczyć na kolejne promocje? Jest szansa, bo Geekbuying często pozytywnie zaskakuje promocjami. Pytanie tylko, czy warto czekać, bo akurat te elektryki po pojawieniu się w ofercie momentalnie się wyprzedają.

Przesyłkę otrzymacie w ogromnym kartonie. Na szczęście rower jest już złożony praktycznie w połowie. W instrukcji w języku polskim znajdziecie opisane pozostałe kroki.

Jeśli więc zdecydujecie się na zakup roweru, to składanie będzie przyjemnością.