Mercedes zapowiedział pojawienie się elektrycznej klasy G już w 2019 roku. Legendarna „gelenda” w ekologicznym wariancie doczekała się wreszcie daty premiery. Ta ma nastąpić już wkrótce, bo za 2 lata.

Elektryczny Mercedes klasy G dostępny od 2024 roku

Mercedes EQG - tak najprawdopodobniej będzie nazywać się zelektryfikowana wersja kanciastej G-klasy. Producent ogłosił pracę nad SUV-em już w 2019 roku i to wtedy dyrektor generalny Mercedes-Benz, Ola Kallenius stwierdziła, że „od teraz jazda w terenie jest elektryczna”.

No i na te elektryczne ekscesy w ramach off-road miłośnicy G-klasy muszą jeszcze zaczekać. Na szczęście nie tak długo, bo tylko do 2024 roku - to właśnie wtedy bezszelestna „gelenda” wejdzie do seryjnej produkcji. Konkretne parametry, osiągi i zasięg premierowego modelu pozostają na ten moment nieznane.

Elektryczny Mercedes-Benz EQS (Źródło: Mercedes)

Mercedes prze do przodu w kwestii rozwoju elektryków

Ogłoszenie premiery Mercedesa G-klasy jest elementem strategii rozwoju firmy. Producent zamierza produkować wyłącznie samochody elektryczne do końca obecnej dekady. Do realizacji celu pozostaje zatem ok. 7 lat, a w portfolio marki ze Stuttgartu już w tym momencie znajduje się szereg samochodów napędzanych na prąd (m.in. EQA, EQB etc.).

Jak myślicie, EQG znajdzie tyle samo miłośników, co jej spalinowy pierwowzór? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: engadget.com