Mercedes-Benz eActros LongHaul to ciężarówka zapowiedziana jeszcze w 2020 roku. Transport drogowy musiał zaczekać na tę premierę aż 2 lata - i w końcu jest. Oto ciągnik siodłowy, który ma pokonać nawet 500 km na jednym ładowaniu.

eActros LongHaul to elektryczna ciężarówka o naprawdę imponującym zasięgu

Mercedes-Benz przedstawił elektrycznego eActrosa LongHaul w ramach IAA, a świat transportu czekał na tę chwilę od 2020 roku. Jak się okazuje, oczekiwanie nie przyniosło rozczarowania.

Daimler informuje, że eActrosa wyposażono w trzy baterie, których łączna pojemność przekracza 600 kWh. Silniki będą dwa - oba umieszczone na osiach i będą generować ciągłą moc 400 kW i nawet 600 kW szczytowej.

Ogniwa litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP) zastosowane w tym elektryku mają pozwolić na pokonanie nawet 500 km na jednym ładowaniu. Choć nie zostało to powiedziane - najprawdopodobniej jest to zasięg na pełnym obciążeniu. Do ładowania natomiast potrzebna będzie ładowarka o mocy nawet do 1000 kW - i to właśnie od niej zależy, czy „zatankowanie” prądu do pełna potrwa poniżej godziny, czy nawet połowę doby.

Akumulatory w elektrycznym Mercedesie eActros LongHaul umieszczono pomiędzy szerzej rozstawionymi osiami. Napęd będzie klasyczny: 4x2.

Wizualnie nowy eActros LongHaul nie różni się od obecnej generacji spalinowego Actrosa. Jedyną cechą, która nieco nawiązuje do futurystycznych rozwiązań jest pasek LED przechodzący przez całą szerokość pojazdu na zewnątrz. W środku natomiast Mercedes postanowił zastosować kabinę sypialną GigaSpace.

Szansą dla większej użyteczności eActrosa jest… naczepa

Razem z premierą elektrycznego eActrosa LongHaul, Mercedes poinformował o możliwości nawiązania współpracy z producentem naczep Krone. W przyszłości firma ma dostarczać do elektrycznych ciągników specjalne naczepy eTrailer wyposażone we własny napęd, co ma istotnie odciążyć zapotrzebowanie na energię samą ciężarówkę.

Taki zestaw składający się z eActrosa i eTrailera ma w efekcie wydłużyć realny zasięg na jednym ładowaniu nawet do 800 km. Choć zdecydowanie wpłynie to na masę całkowitą, to będzie doskonałym rozwiązaniem dla firm realizujących wielokilometrowe trasy.

Jak myślicie, e-ciężarówki zrewolucjonizują transport? W ostatnim czasie na ich temat wydaje się dziać nieco więcej niż zwykle. Czy to zwiastuje nieuchronne zmiany? Dajcie znać w komentarzach.

