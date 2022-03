Gra ELEX II ma dziś swoją oficjalną premierę. Najnowsze RPG niemieckiego studia Piranha Bytes debiutuje na komputerach oraz konsolach tej i poprzedniej generacji.

Dziś premiera ELEX II. Czego się po niej spodziewać?

Nawet bardziej niż Gothic, ELEX II (tak jak część pierwsza) jest grą kierowaną do specyficznego odbiorcy. Gracza, który przede wszystkim ceni sobie ciekawą opowieść i swobodę podczas rozgrywki, a do tego nie przeszkadza mu styl charakterystyczny dla produkcji studia Piranha Bytes. Jeśli jesteś ich fanem, ta świeżynka pewnie też przypadnie ci do gustu. Nie licz jednak na to, że spodoba ci się ten tytuł, jeśli poprzednie dzieła Niemców cię nie przekonywały.

Średnia ocen na poziomie 66% (za Metacritic) nie jest przypadkowa, a i tak jest nieco wyższa niż w przypadku jedynki. Co jeszcze bardziej znamienne, noty rozpoczynają się od 3/10 (WellPlayed) i sięgają 8/10 (GameStar) – rozstrzał jest więc ogromny.

Fantastyczne science fiction

Bezpośrednia kontynuacja gry ELEX z 2017 roku to opowieść o ocaleniu świata, której poznanie zajmie ci dobrych kilkadziesiąt godzin. W tym czasie zwiedzisz olbrzymi świat, w którym nowoczesne technologie mieszają się z magią, a klimat science fiction – z fantasy. Przeprowadzisz wiele rozmów, stoczysz niejeden pojedynek, zyskasz nowe umiejętności i zwerbujesz wielu towarzyszy.

ELEX II debiutuje dziś na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i Xbox One oraz – oczywiście – komputerach osobistych. Jeśli interesuje cię właśnie ta ostatnia wersja, to do godziny 19.00 na Steamie trwa promocja, dzięki której zaoszczędzisz 10%. Tymczasem przypomnijmy sobie ostatni zwiastun, podsumowujący najważniejsze informacje…

Zobacz oficjalny zwiastun gry ELEX II:

Źródło: THQ Nordic, Metacritic, informacja własna