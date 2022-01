Sympatyzujący z twórczością studia Piranha Bytes z pewnością mają w głowie zbliżającą się premierę Elex 2. Innych być może zachęci do tego tytułu nowy zwiastun. Chociaż to nic pewnego.

Nowy zwiastun Elex 2 po polsku

Ostatnio THQ Nordic i Koch Media zauważalnie przyśpieszają z publikowaniem kolejnych materiałów wideo. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, bo premiera Elex 2 coraz bliżej, a więc trzeba nieco bardziej rozgrzać atmosferę. Tym razem skupiono się na walkach, bo tych w tym RPG z otwartym światem z pewnością brakować nie będzie.

Wypada chyba pokusić się o stwierdzenie, że twórcy nie szykują rewolucji względem poprzedniej odsłony serii. I to niestety może spotkać się z dość chłodnym przyjęciem, bo system walki był tam krytykowany. Z drugiej strony nie można wyciągać ostatecznych wniosków z krótkiego zwiastuna i trzeba wierzyć, że pojawi się chociażby obiecywane ulepszone sterowanie. Ogólnie wizualnie też powinno być znacznie lepiej. No i nie zabraknie swobody co do samego stylu starć, można będzie postawić głównie na walki w zwarciu, na dystans lub z wykorzystaniem magii. Ewentualnie aby było bardziej różnorodnie pokusić się o mieszankę wszystkich trzech opcji.

Dla niektórych małym smaczkiem może być fakt, iż zwiastun dostępny jest w pełnej polskiej wersji językowej. I tu warto dodać, że podobnie będzie z samą grą.

Kiedy premiera Elex 2?

Elex II to jedna z pozycji znajdujących się na bardzo długiej liście gier, które miały zadebiutować w 2021 roku, ale ostatecznie do tego nie doszło. Na szczęście dla najbardziej zainteresowanych tutaj poślizg nie jest bardzo duży, bo Elex II ma zadebiutować 1 marca tego roku.

Lista platform docelowych obejmuje PC oraz konsole Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, Xbox One i PlayStation 4. Dziś rozpoczęła się cyfrowa przedsprzedaż. W jej ramach można zamówić grę z rabatem w wysokości 10%.

