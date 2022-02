The Last Oricru to RPG akcji, które zostało zapowiedziane w zeszłym roku. I choć dokładnej daty premiery jeszcze nie znamy, to już teraz można wypróbować grę w akcji w ramach festiwalu Steam Next Fest.

Wydarzenie Steam Next Fest to bez wątpienia idealna okazja, aby wypróbować kilka tytułów w akcji. Jedną z produkcji, której warto poświecić czas jest The Last Oricru – RPG akcji, które kładzie spory nacisk na dynamiczną fabułę oraz wybory graczy. W trakcie wydarzenia, trwającego od 21 do 28 lutego, będzie można po raz pierwszy wypróbować w akcji tę nowatorską grę RPG. Publicznie dostępna wersja demonstracyjna zawiera dwa pierwsze obszary z gry, gdzie już pojawią się zmieniające fabułę wybory, a także lokalną oraz sieciową kooperację.

I choć początkowo studio GoldKnights planowało jedynie lokalny tryb współpracy, to przez wzgląd na duże zapotrzebowanie ze strony społeczności oraz mediów, zdecydowano się również wprowadzić sieciowy tryb kooperacji. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej w temacie oraz bliżej poznać zespół, to już teraz możecie obejrzeć nowy dziennik deweloperski.

Zobacz także nowy zwiastun z gry The Last Oricru

Na szczęście nie jest to jedyna dobra wiadomość, bowiem w sieci właśnie pojawił się nowy zwiastun, który skupia się na brutalności wojny domowej w świecie Wardenii i ciężkim klimacie The Last Oricru. Oprócz znaczących wyborów przyjdzie nam wziąć udział wymagających starciach oraz masowych bitwach, a wisienką na torcie będą mroczne spiski. The Last Oricu zmierza naPC, PlayStation 5 i Xbox Series S/X, a sama produkcja zadebiutuje w 2022 roku.

Wypróbujecie The Last Oricru? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Koch Media, The Last Oricru, Steam