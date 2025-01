Kultowe chłodzenia w ładniejszych wersjach. Polacy się postarali

Endorfy wprowadza do oferty czarne wersje kultowych chłodzeń procesorów Fera 5 i Fortis 5. Nowe modele nie tylko cechują się wysoką wydajnością i cichą pracą, ale również przyciągają uwagę eleganckim, efektownym designem.

Endorfy Fera 5 i Fortis 5 należą do najpopularniejszych chłodzeń dla procesorów, cenionych za wysoką wydajność, cichą pracę oraz atrakcyjną cenę. Nic dziwnego, że produkty te zyskały dużą popularność wśród użytkowników.

Polska marka postanowiła pójść o krok dalej, wprowadzając nowe wersje cenionych modeli. Nowe warianty powinny przypaść do gustu osobom, które zwracają uwagę na wygląd sprzętu i szukają efektowniejszych konstrukcji.

Endorfy Fera 5 Black ARGB

Fera 5 Black ARGB to specjalna wersja chłodzenia Fera 5, która wyróżnia się czarnym kolorem i podświetleniem ARGB. Zarówno wentylatory, jak i górny panel radiatora można podświetlić w dowolnym kolorze lub wybrać efekt świetlny. Co więcej, w zestawie znajdziemy kontroler Nano-Reset ARGB, co pozwala na podłączenie podświetlenia nawet bez kompatybilnej płyty głównej czy obudowy z własnym kontrolerem.

Producent zastosował wieżowy radiator z czterema ciepłowodami oraz 120-milimetrowy wentylator Fluctus 120 PWM z podświetleniem ARGB. W razie potrzeby można we własnym zakresie dołożyć drugi wentylator (trzeba go jednak dokupić we własnym zakresie).

Producent deklaruje wsparcie dla wszystkich najnowszych podstawek pod procesory Intel i AMD. Chłodzenie poradzi sobie z procesorami o współczynniku TDP do 220 W.

Chłodzenie Fera 5 Black ARGB zostało wycenione na 179 zł. Za 135 zł można kupić zwykły model Fera 5, a za 149 zł taniej czarny model Fera 5 Black (bez podświetlenia).

Endorfy Fortis 5 Black i Fortis 5 Black ARGB

Nowy Fortis 5 występuje w wersji czarnej (Fortis 5 Black), ale też czarnej z podświetleniem ARGB (Fortis 5 Black ARGB). Podobnie jak w modelu Fera 5, wersja ARGB ma podświetlaną górę radiatora i wentylator, a w zestawie znajduje się kontroler Nano-Reset ARGB do podłączenia podświetlenia.

Fortis 5 Black i Fortis 5 Black ARGB to większe konstrukcje, które wykorzystują aluminiowy radiator z sześcioma rurkami cieplnymi. Na radiatorze zainstalowano 140-milimetrowy wentylator Fluctus 140 mm (w modelu ARGB to wersja z podświetleniem 0 Fluctus 140 mm ARGB). Też przewidziano możliwość dołożenia drugiego wentylatora.

Mimo większych rozmiarów, Fortis 5 Black/Fortis 5 Black ARGB jest rekomendowany do podobnego segmentu procesorów - chłodzenie poradzi sobie z układami o współczynniku TDP do 220 W. W zestawie znajdziemy akcesoria montażowe dla wszystkich najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD.

Fortis 5 Black został wyceniony na 215 zł, a Fortis 5 Black ARGB na 259 zł. Zwykły model Fortis 5 to koszt 199 zł.