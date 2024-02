Firma Arctic planuje wprowadzić do oferty chłodzenia Arctic Liquid Freezer III. Producent opracował usprawnioną konstrukcję, w której zastosowano kilka ciekawych rozwiązań.

Arctic Liquid Freezer II to jedno z najlepszych chłodzeń wodnych dla procesora, które zyskało sporą popularność na naszym rynku. Niebawem do sprzedaży trafi nowsza wersja - Liquid Freezer III. Czego możemy się spodziewać?

Nowe chłodzenie Arctic Liquid Freezer

Chłodzenia Arctic Liquid Freezer III wyróżniają się całkowicie nowym wzornictwem, które powinno wpaść w oko entuzjastom. Co ważne, producent przygotował wersje standardowe (Black) oraz podświetlane (ARGB), a nawet białe z podświetleniem (ARGB White).

Blokopompka została wyposażona w ulepszony wentylator do chłodzenia sekcji zasilania. W nowej konstrukcji został on umieszczony centralnie, a do tego możliwe jest sterowanie jego prędkością obrotową w zakresie 400-2500 obr./min.

Chłodzenia pasują do postawek AMD AM4 i AM5 oraz Intel LGA 1700. Ciekawostką jest specjalna ramka montażowa dla gniazda LGA 1700, która zapewnia równomierny nacisk na procesor w gnieździe i w efekcie efektywniejsze odprowadzanie ciepła z procesora.

Zestawy Arctic Liquid Freezer III występują w wariantach z chłodnicą w rozmiarze 240, 280, 360 i 420. Podobnie jak w poprzedniej serii, producent zastosował tutaj grubszy radiator (38 mm), który ma lepiej odprowadzać ciepło z procesora.

Na chłodnicy zainstalowano 120- lub 140-milimetrowe wentylatory z serii P, gdzie położono nacisk na koncentrowany przepływ powietrza, a tym samym wysokie ciśnienie statyczne. Dodatkowym atutem ma być wysoka kultura pracy (co już potwierdzono w poprzedniej serii Arctic Liquid Freezer II).

Producent zadbał też o wygodny montaż chłodzenia. Podobnie jak w poprzednich modelach, wentylatory zostały fabrycznie przykręcone do chłodnicy. Ciekawostką jest system sterowania obrotami, bo użytkownik może podłączyć wszystkie elementy do jednego złącza na płycie głównej lub osobno pompkę, wentylator z bloku wodnego i wentylatory z chłodnicy. W zestawie producent dorzuca tubkę pasty termoprzewodzącej Arctic MX-6.

Ceny Arctic Liquid Freezer III

Chłodzenia Arctic Liquid Freezer III zostały objęte 6-letnią gwarancją producenta. Sprzęt pojawił się na stronie sklepu Proline i podawane ceny są wyższe niż w przypadku odpowiedników ze starszej serii Arctic Liquid Freezer II:

Arctic Liquid Freezer III 240 Black - 429 zł

Arctic Liquid Freezer III 240 ARGB - 469 zł

Arctic Liquid Freezer III 240 ARGB White 479 zł

Arctic Liquid Freezer III 280 Black - 509 zł

Arctic Liquid Freezer III 280 ARGB - 499 zł

Arctic Liquid Freezer III 280 ARGB White - 525 zł

Arctic Liquid Freezer III 360 Black - 499 zł

Arctic Liquid Freezer III 360 ARGB - 499 zł

Arctic Liquid Freezer III 360 ARGB - White 569 zł

Arctic Liquid Freezer III 420 Black - 519 zł

Arctic Liquid Freezer III 420 ARGB - 599 zł

Arctic Liquid Freezer III 420 ARG White - 629 zł

Źródło: Proline