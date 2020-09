Macie ochotę na wizytę w parku rozrywki? A może na zbudowanie go od podstaw w wymarzony sposób? Epic Games Store daje taką możliwość.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition za darmo na Epic Games Store

Oczywiście jak możecie się domyślać, mowa o świecie wirtualnym. Sklep udostępnił kolejną darmową grę, tym razem padło na RollerCoaster Tycoon 3. Co istotne, w wydaniu Complete Edition. Oznacza to, że w porównaniu do wydania standardowego można liczyć na obsługę wyższych rozdzielczości oraz dodatki „Soaked!” i „Wild!” rozbudowujące zabawę o kolejne wyzwania.

Oferta obowiązuje do 1 października do godziny 17:00 naszego czasu. Wydaje się, że każdy zainteresowany zdąży z niej skorzystać. Warunek jest tylko jeden, posiadanie konta w wymienionym sklepie.

Nawet gdybyście o tej pozycji nie słyszeli, tytuł oraz powyższy materiał wideo rozwiewają wszelkie wątpliwości odnośnie zabawy, jaką przygotowali tu twórcy. RollerCoaster Tycoon 3 umożliwia zbudowanie parku rozrywki, a następnie zarządzanie nim. Wbrew pozorom nie jest to takie proste, bo trzeba mieć na uwadze nie tylko infrastrukturę, ale też finanse, usługi, a nawet personel i zwierzęta. W grze znalazło się ponad 300 kolejek górskich, około 500 elementów scenerii oraz 60 sklepów i punktów usługowych. Spore pole do popisu.

W przyszłym tygodniu na Epic Games Store za darmo udostępniona zostanie niezależna gra logiczna Pikuniku. Przynajmniej wedle harmonogramu, bo niekiedy sklep zaskakuje i wychodzi do graczy z dodatkowymi niespodziankami.

Źródło: epicgames

