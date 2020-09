Watch Dogs 2 za darmo? Czemu nie, dla Epic Games Store to żadne wyzwanie. Sklep znów kusi graczy darmowymi grami i liczba mnoga absolutnie nie jest przypadkowa.

Watch Dogs 2 i Football Manager 2020 za darmo na Epic Games Store

Sporo mówi się ostatnio o nadchodzącej premierze Watch Dogs: Legion, ale zapewne znajdą się osoby, które nie miały okazji sprawdzić poprzedniej odsłony serii. To właśnie wspomniany Watch Dogs 2 z 2016 roku, którego od dziś można zgarnąć za darmo. Warunki są tylko dwa. Trzeba posiadać konto w sklepie Epic Games Store i wyrobić się w okresie trwania promocji, czyli do 24 września do godziny 17:00 naszego czasu.

Wydaje się, że gra oraz główne założenia oferowanej przez nią zabawy nie wymagają bliższego przedstawiania. Gdybyście jednak mieli głód informacji to znajdziecie je w naszej recenzji tego tytułu.

Całkowicie zmieniając klimaty przechodzimy do Football Manager 2020. Nie FIFA i nie Pro Evolution Soccer. Dla niektórych graczy jedyna akceptowalna forma wirtualnej piłki nożnej to właśnie możliwość zagłębienia się w setki danych, tabel i statystyk, poprowadzenie na szczyt klubu, a jednocześnie zbudowanie swojej renomy menadżera.

Football Manager 2020 to wciąż świeżynka, gra nie ma nawet roku. Ramy czasowe promocji są w tym przypadku identyczne, gra jest dostępna za darmo do 24 września do godziny 17:00 naszego czasu.

Na deser Stick It To The Man!, również za darmo

Powyższe propozycje są niespodziankami. Epic Games Store zaskoczył, ponieważ plany na ten tydzień mówiły jedynie o Stick It To The Man! i ostatecznie również tego tytułu nie zabrakło.

To już coś mniejszego, połączenie platformówki i gry przygodowej z dużą dawką dość specyficznego poczucia humoru. Także Stick It To The Man! pobierzecie za darmo do 24 września do godziny 17:00 naszego czasu.

I na tym nie koniec, rozdawnictwo na Epic Games Store będzie trwało dalej. W kolejce już czeka RollerCoaster Tycoon 3 i to w wydaniu Complete Edition.

