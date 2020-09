Graliście w Railway Empire? Jeśli nie to możecie taki stan rzeczy zmienić i to bez wydawania jakichkolwiek pieniędzy.

Railway Empire za darmo na Epic Games Store

Kontynuując swoją politykę przyciągania graczy za pośrednictwem rozdawania darmowych gier, Epic Games Store udostępniło właśnie Railway Empire. Tytuł przygotowany przez Gaming Minds Studios miał premierę w 2018 roku i spotkał się z całkiem ciepłym przyjęciem, średnia ocen sięgnęła około 75%.

Mówimy tutaj o strategii ekonomicznej. Jak sugeruje tytuł, cała zabawa związana jest z koleją. Fabularnie gra osadzona została w roku 1830, a zadaniem gracza jest tutaj stworzenie jak najbardziej rozbudowanej sieci kolejowej na terenie USA. Do zdobycia przygotowano ponad 40 historycznych lokomotyw i ponad 30 różnych rodzajów wagonów, można budować nie tylko tory i stacje kolejowe, ale nawet fabryki i atrakcje turystyczne, a jednocześnie trzeba cały czas uważać na działania konkurencyjnych firm.

Czasu na skorzystanie z promocji jest sporo. Railway Empire można pobierać za darmo do 17 września do godziny 17:00.

Do zdobycia jest również Where The Water Tastes Like Wine

Poza Railway Empire za darmo oferowane jest również Where The Water Tastes Like Wine. To mniejszy tytuł od niezależnych producentów (Dim Bulb Games i Serenity Forge), który zalicza się to grona tzw. fabularnych przygodówek. Również w tym przypadku akcja rozgrywa się na terenie Stanów Zjednoczonych, ale z czasów Wielkiego Kryzysu.

Czasu na pobranie Where The Water Tastes Like Wine za darmo jest dokładnie tyle samo co w przypadku wyżej wymienionego tytułu. Promocja obowiązuje do 17 września do godziny 17:00.

Źródło: epicgames

Warto zobaczyć również: