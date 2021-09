Czwartek to już tradycyjnie dzień, w którym Epic Games Store aktualizuje swoją ofertę promocyjną i udostępnia kolejną darmową grę. Tym razem padło na nieco starszy, ale świetny tytuł.

Europa Universalis IV do pobrania za darmo

Nikt nie powie, że Europa Universalis IV to nowość, w końcu premiera miała miejsce w 2013 roku. Mimo tego są gracze, którzy dopiero niedawno rozpoczęli z nią swoją przygodę. Wszystko za sprawą mnóstwa dodatków, a nawet abonamentu, chociaż nie zawsze jest to oceniane pozytywnie. Tak czy inaczej, to właśnie tę strategię można teraz zgarnąć za darmo.

Warunków do spełnienia jest niewiele. Wystarczy posiadanie konta na Epic Games Store oraz wyrobienie się w czasie trwania promocji. Nie trzeba się jednak śpieszyć, bo trwa ona 7 października do godziny 17:00 naszego czasu.

Można zdobyć też niektóre dodatki

A skoro już poruszony został temat DLC, w przypadku skorzystania z promocji na Europa Universalis IV warto rzucić okiem również na dodatki. Większość została bowiem przeceniona o 50%.

Kilka mniejszych można pobrać też za darmo. Konkretnie mowa o Evangelical Majors Unit Pack, Songs of Yuletide oraz Catholic Majors Unit Pack, co pozwoli rozbudować podstawkę o kilkanaście nowych jednostek.

Za tydzień Epic Games Store udostępni coś zupełnie innego

Swoim zwyczajem zarządzający Epic Games Store nie robią tajemnicy z tego, jaka gra zostanie udostępniona za darmo jako kolejna. Będzie to PC Building Simulator. Nazwa mówi chyba wszystko, a nieco więcej można będzie powiedzieć w przyszłym tygodniu. Póki co w centrum uwagi pozostaje Europa Universalis IV. Graliście? A może zagracie właśnie teraz?

Źródło: Epic Games Store, Paradox Interactive