Wiele mówiło się o tym, z jak ciepłym przyjęciem spotkał się Frostpunk. Skoro tak, chyba mało kto będzie zaskoczony, iż doczekamy się Frostpunk 2. 11 bit studios przedstawiło pierwsze informacje na temat swojej nowej gry.

Frostpunk 2, 30 lat po apokaliptycznej burzy śnieżnej

Będziemy mieli tutaj do czynienia z bezpośrednią kontynuacją Frostpunk. Gracze ponownie wcielają się w przywódcę miasta i będą musieli martwić się nie tylko o przetrwanie, ale i rozwój. Do osiągnięcia tych celów niezbędne będą odpowiednie zasoby, ekspansja oraz poszukiwanie nowych źródeł energii należy oceniać zatem jako nieuniknione elementy całej zabawy. Nieco się jednak zmieniło, ponieważ Frostpunk 2 rozpoczyna się 30 lat po burzy śnieżnej z pierwszej odsłony serii. Apokaliptyczny świat poszedł do przodu, a największą nadzieją na lepsze jutro wydaje się teraz rozwój przemysłu naftowego. Nadal panuje jednak nieprzyjazny, mroźny klimat, a wokół narastają konflikty i zagrożenia.

Frostpunk 2 zapowiedziano jako grę na PC, ma być dostępna w sklepach Steam, GOG oraz Epic Games Store. Nie ujawniono jednocześnie choćby przybliżonej daty premiery.

Pierwszy zwiastun Frostpunk 2

Frostpunk 2 ma być jeszcze lepszy, a na pewno większy

O Frostpunk mówiło się najpierw w kontekście pozytywnych recenzji, a później z racji bardzo ciepłego przyjęcia gry przez graczy. Do tego stopnia, że twórcy mogli pochwalić się bardzo zadowalającymi wynikami sprzedaży. Jak podkreślają przedstawiciele 11 bit studios, wciąż rosnący zespół obecnie liczy już blisko 70 osób. Ma to sprawić, że sequel będzie grą o znacznie większej skali.

„Mamy więcej siły roboczej, aby skupić się na wszystkich aspektach gry: skali, poziomie wyszlifowania czy jakości doświadczenia gracza, niemniej naszą główną ambicją jest stworzenie czegoś więcej niż tylko kontynuacji. To, czego gracze powinni oczekiwać, to szeroki wachlarz wyborów, wolność w kształtowaniu społeczeństwa i miasta na swój sposób, oraz poniesienie konsekwencji swoich decyzji. Frostpunk 2 bazuje na konfliktach z poprzedniej części: przetrwanie kontra wartości ludzkie, życie kontra arktyczny mróz. Dodaje jednak, co najważniejsze, nową warstwę obecną w wielu aspektach gry – czy to w polityce, społeczeństwie, czy też postępie technologicznym – konflikt między ludźmi a ich własną naturą.” - Jakub Stokalski, Co-Director gry Frostpunk 2

Nie grałeś w Frostpunk? Możesz zagrać za darmo

Pierwszy Frostpunk był nie tak dawno rozdawany na Epic Games Store. Jeśli się nie załapaliście, a jednak chcielibyście sprawdzić grę za darmo to jest taka opcja. Frostpunk jest dostępny za darmo na Steam do 16 sierpnia do godziny 19:00. Tyle tylko, że w tym przypadku to czasowa oferta i gracze chcący po tym okresie kontynuować rozgrywkę będą musieli dokonać zakupu.

Źródło: 11 bit studios