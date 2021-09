Zapewne wśród sporego grona fanów strategii znajdują się gracze czekający na Total War: Warhammer III. Niestety, w tym roku nie będzie nam dane sprawdzić tego tytułu.

Premiera Total War: Warhammer III opóźniona

Od momentu oficjalnej zapowiedzi, przedstawiciele Creative Assembly i Sega utrzymywali, iż Total War: Warhammer III zadebiutuje w ostatnim kwartale tego roku. Ostatecznie tak się jednak nie stanie.

Za pośrednictwem krótkiego komunikatu przekazano, iż premiera Total War: Warhammer III została przesunięta na początek 2022 roku. I to póki co tyle, dokładniejszy termin pozostaje nieznany. Bez zmian w kwestii platform docelowych, a więc przypomnijmy, że mowa o grze zmierzającej wyłącznie na PC.

Armie Wielkiego Kataju na zwiastunie

Zawiedzionym takim obrotem spraw na pocieszenie pozostaje nowy zwiastun. Przedstawia Wielki Kataj, o którym sami twórcy mówią, iż to jedna z najstarszych i najpotężniejszych cywilizacji w świecie Warhammera. W walce to armie defensywne dążące do utrzymywania pozycji i osłabiania sił wroga zdeterminowaną obroną i siłą ognia.

„Wielki Kataj to kraina harmonii z otaczającym ją światem. Każdy żołnierz zna swoje miejsce w wielkich planach Niebiańskiego Smoczego Cesarza. Połączenie dążenia do celu i siły woli, zwane Harmonią Kamienia i Stali, znajduje odzwierciedlenie w dyscyplinie armii Smoków.”

Źródło: Total War