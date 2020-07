O Everwild nie mówi się wiele, ale chyba pora zacząć to zmieniać. Zanosi się bowiem na to, że otrzymamy tutaj niezwykle klimatyczną grę.

Nowy zwiastun Everwild prezentuje baśniowe klimaty

Okazją do przedstawienia Everwild szerszej publiczności stało się dla twórców Xbox Games Showcase. Wprawdzie najwięcej atencji poświęcono takim tytułom jak Halo: Infinite, S.T.A.L.K.E.R. 2 czy nowemu Fable, ale Everwild też się przebił. Bez wątpienia głównie dzięki zaprezentowanemu zwiastunowi, który wprowadza w baśniową krainę, do której zostaniemy tutaj zabrani. Krainę przyrody i magii, jak sami opisują to twórcy.

Everwild to nowa gra twórców Sea of Thieves

Nad Everwild pracuje studio Rare, które większość osób może kojarzyć przede wszystkim z racji Sea of Thieves (swoją drogą, ostatnio liczba graczy przekroczyła tu 15 mln). Widać, że wykorzystany zostanie ciekawy projekt artystyczny, ocena oprawy wizualnej będzie sprawą indywidualną, ale na podstawie dotychczas publikowanych materiałów zapowiada się na naprawdę urokliwą.

Jeśli chodzi o mechanikę i główne założenia rozgrywki to wciąż czekamy na szczegóły, zanosi się jednak na grę przygodową. Ważna będzie eksploracja i budowanie więzi z otaczającym światem.

Do premiery Everwild raczej dość daleko

Data premiery Everwild pozostaje zagadką, trudno zatem oczekiwać, aby był to tytuł startowy konsoli Xbox Series X. Tym bardziej, że twórcy mówią o wczesnym etapie rozwoju. Wiadomo jednak, że Everwild ma być dostępny również na PC z Windows 10 oraz w usłudze Xbox Game Pass.

