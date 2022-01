Expeditions: Rome ma dziś swoją premierę. Gra, w której RPG miesza się z RTS-em, zbiera bardzo dobre recenzje i można w niej wypatrywać pierwszego hitu tego roku. Czas więc spróbować swoich sił w roli rzymskiego dowódcy legionu.

Dziś premiera Expeditions: Rome – zobacz nowy zwiastun

To już dziś. Jeśli tylko chcesz, możesz rozpocząć zabawę przy Expeditions: Rome. Sklepowa premiera gry jest już za nami, a na platformie Steam zostanie ona odblokowana w okolicach godziny 19.00 – to akurat dobra wiadomość, bo możesz zaoszczędzić trochę pieniędzy, korzystając z oferty przedsprzedażowej. Zanim przejdziemy dalej, zerknij na najnowszy zwiastun:

To pierwszy hit 2022 roku

Po tym, jak pochwaliliśmy jej fabułę, realizm, grafikę i mechanikę rozgrywki, gra Expeditions: Rome otrzymała od nas czwórkę w pięciogwiazdkowej skali. Pokrywa się to ze średnią ocen wystawionych przez recenzentów, wynoszącą w tej chwili 81%. Wprawdzie są dwa tytuły, które osiągnęły już w tym roku większą – God of War na PC i Monster Hunter Rise na PC – ale w obu tych przypadkach nie mówimy o nowościach, lecz tylko o portach.

Wracając do tematu ocen. Recenzenci wypowiadają się na temat Expeditions: Rome niemal wyłącznie pozytywnie. Wyjątek stanowi tu redaktor Game Rant, który zarzuca twórcom brak innowacyjności, choć mimo to przyznaje, że to niezła rozrywka – szczególnie dla graczy koncentrujących się na taktycznym aspekcie rozgrywki. Pozostali autorzy chwalą elementy erpegowe, system walki, opowieść oraz oprawę – tak wizualną, jak i dźwiękową.

Tak Expeditions: Rome oceniły popularne redakcje:

benchmark – 8,0/10

CGMagazine – 7,0/10

COGconnected – 9,0/10

Game Rant – 5,0/10

GameStar – 8,0/10

GRYOnline – 6,0/10

IGN – 8,0/10

Millenium – 7,5/10

Multiplayer – 8,3/10

NME – 8,0/10

PPE – 8,0/10

Softpedia – 9,0/10

The Games Machine – 8,5/10

Jeśli wszystko to brzmi dla ciebie zachęcająco, ale właściwie nadal nie wiesz, co to za gra, to podsumujmy to w kilku słowach. Expeditions: Rome zabiera nas w podróż do starożytnego Rzymu, dbając przy tym o historyczne detale. Pozwala nam dowodzić całym rzymskim legionem, a akcję obserwujemy z góry. Elementy strategiczne odgrywają tu kluczową rolę, ale z czystym sumieniem można też nazwać ten tytuł erpegiem. Jeżeli lubisz takie połączenie, to przy najnowszej grze studia Logic Artists będziesz bawić się wyśmienicie.

Źródło: THQ Nordic, Metacritic, OpenCritic, informacja własna