GeForce RTX 5060 trafi do laptopów. Ile trzeba będzie zapłacić?

NVIDIA wprowadziła do oferty mobilną wersję karty graficznej GeForce RTX 5060, która ma szansę podbić rynek niedrogich laptopów do gier. Znamy już specyfikację i wydajność tego układu. Wiemy też jakie laptopy pojawią się w sklepach i ile mają kosztować.

Nowa generacja kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 5000 trafiła już do laptopów, jednak do tej pory były to głównie modele z wyższej półki cenowej, kosztujące kilka, a nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Producent nie zamierza jednak na tym poprzestać i pracuje również nad tańszymi układami. Już wkrótce na rynku pojawią się laptopy wyposażone w kartę GeForce RTX 5060 – następczynię popularnego modelu RTX 4060. Takie konstrukcje potencjalnie mogą trafić do rankingów laptopów dla graczy. Czego możemy się spodziewać?

Karta graficzna GeForce RTX 5060 do laptopów

Układ GeForce RTX 5060 w wersji mobilnej oferuje inną specyfikację niż karta graficzna GeForce RTX 5060 dla komputerów stacjonarnych.

Model GeForce RTX 5060

(wersja mobilna) GeForce RTX 5070

(wersja mobilna) GeForce RTX 5070 Ti

(wersja mobilna) GeForce RTX 5080

(wersja mobilna) GeForce RTX 5090

(wersja mobilna) Układ graficzny Blackwell GB206 Blackwell GB206 Blackwell GB205 Blackwell GB203 Blackwell GB203 Rdzenie CUDA 3328 4608 5888 7680 10 496 Rdzenie RT 26 36 46 60 82 Jednostki Tensor 104 144 184 240 328 Taktowanie 1455 - 2497 MHz 1425 - 2347 MHz 1447 - 2220 MHz 1500 - 2287 MHz 1597 - 2160 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR7 128-bit 8 GB GDDR7 128-bit 12 GB GDDR7 192-bit 16 GB GDDR7 256-bit 24 GB GDDR7 256-bit Przepustowość pamięci 384 GB/s 384 GB/s 672 GB/s 896 GB/s 896 GB/s Wydajność AI 572 TOPS 798 TOPS 992 TOPS 1334 TOPS 1824 TOPS TDP 45-100 W 50-100 W 60-115 W 80-150 W 95-150 W

Producent zastosował układ graficzny Blackwell GB206, ale w jeszcze bardziej okrojonej konfiguracji – do dyspozycji oddano tylko 3328 jednostek CUDA. Dodatkowo przewidziano 8 GB pamięci GDDR7 128-bit.

Karta GeForce RTX 5060 umożliwia regulację limitu mocy (TGP) w zakresie od 45 do 100 W, co pozwala dopasować jej wydajność do konstrukcji laptopa oraz efektywności systemu chłodzenia. Wyższy limit mocy przekłada się na wyższe taktowania i lepszą wydajność, jednak wiąże się również z większym poborem energii i wyższą emisją ciepła. Najcieńsze modele mają mieć 14,9 mm grubości.

Laptop z GeForce RTX 5060 – testy wydajności

Co prawda na premierę nowych laptopów przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale producent pochwalił się pierwszymi testami wydajności. Warto jednak zaznaczyć, że wykorzystano tutaj konfigurację z wydajnym procesorem Intel Core Ultra 9 i najwydajniejszym wariantem karty GeForce RTX 5060 z limitem mocy TGP 100 W. Gorsze konfiguracje mogą tutaj wypadać słabiej.

Laptopy z taką kartą mają pozwolić na płynne granie w najnowsze gry w rozdzielczości 1080p na maksymalnych ustawieniach przy płynności co najmniej 100 fps. Karta ma wypadać dużo lepiej od poprzednich modeli GeForce RTX 3060 i RTX 4060. Warto jednak zauważyć, że testy wykonano z wykorzystaniem najnowszego generatora klatek, co daje przewagę nowemu GeForce RTX 5060, który może korzystać z techniki DLSS 4 (realnie wzrost wydajności powinien być niższy).

Laptopy z kartą GeForce RTX 5060 - ceny

Laptopy z kartą GeForce RTX 5060 mają trafić do sprzedaży dopiero w maju – wiemy, że swoje konstrukcje planuje m.in. Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP (Omen), Lenovo, MSI i Razer.

Według zapowiedzi producenta, ceny takich konstrukcji mają zaczynać się od 1099 dolarów, co u nas powinno się przekładać na jakieś 5000-5200 złotych.