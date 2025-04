Modyfikował konsole Nintendo Switch. Więzienie już czeka

Konsole do gier

To pierwszy taki przypadek w Japonii. Zapadł wyrok w sprawie 58-letniego mężczyzny, który sprzedawał zmodyfikowane konsole Nintendo Switch. Sąd skazał go na karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz grzywnę.

Ten mężczyzna specjalizował się w modyfikowaniu konsol Nintendo Switch i raczej już nie powtórzy swoich dokonań po premierze Nintendo Switch 2. Powód jest prosty – usłyszał wyrok więzienia.

O sprawie informuje japoński dziennik NTV News (podajemy za VGC). 58-letni mężczyzna usłyszał w styczniu 2025 r. zarzut modyfikowania i sprzedawania używanych konsol Nintendo Switch z zestawem 27 zainstalowanych pirackich gier. Tak zmodyfikowane urządzenia sprzedawał online w cenie 28 000 jenów, czyli ok. 740 zł.

Mężczyzna przyznał się winy. Teraz zapadł wyrok – pierwszy taki wyrok w Japonii. Sąd Rejonowy w Kochi uznał 58-letniego Fumihiro Otobe za winnego i skazano go na karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz karę grzywny w wysokości 500 000 jenów (ok. 13 tys. zł).

Co ciekawe, nie jest to pierwszy taki przypadek na świecie – podobne wyroki zapadały w Ameryce Północnej. Jednak w Japonii, w stolicy Nintendo, dzieję się to po raz pierwszy. Mądrość życiowa mówiąca, że najciemniej jest pod latarnią, nie wytrzymała konfrontacji z twardą ręką japońskiego wymiary sprawiedliwości.

Nintendo Switch 2 nadchodzi

Omawiana sprawa to dobry pretekst, by przypomnieć użytkownikom Nintendo Switch, że firma nie zrezygnuje ze wsparcia konsoli po premierze Nintendo Switch 2. Przypomnijmy, że następca pierwszego “pstryczka” trafi na rynek 5 czerwca 2025 r.

Źródło: VGC