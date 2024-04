Zbiórki pieniędzy w serwisach Facebook i Instagram są cennym wsparciem dla organizacji charytatywnych. Niedługo się to zmieni, a organizacje charytatywne będą musiały korzystać z innych sposobów na zbieranie środków.

Facebook i Instagram to popularne serwisy społecznościowe, które stały się ważnymi platformami dla organizacji charytatywnych w organizowaniu zbiórek pieniędzy. Umożliwiają one szerokie dotarcie do potencjalnych darczyńców oraz interaktywne formy komunikacji, co znacząco zwiększa zaangażowanie i skuteczność przeprowadzanych kampanii.

Facebook usunie zbiórki pieniędzy

Meta opublikowała komunikat, w którym zapowiada usunięcie funkcji prowadzenia zbiórek pieniędzy na Facebooku i Instagramie dla organizacji dobroczynnych działających w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Zmiany mają wejść na platformach 1 lipca 2024 r.

Według nowego prawa, organizacje dobroczynne będą musiały kierować użytkowników do swoich witryn internetowych, aby tam mogli wpłacić pieniądze.

Meta testuje nowe rozwiązania

Meta podkreśla, że zamierza w dalszym ciągu podejmować działania na rzecz wspierania organizacji non profit poprzez docieranie do odbiorców z informacjami o inicjatywach, na których im zależy.

Zespół Meta ds. wpływu społecznego bada nowe metody, które umożliwiłyby zwiększenie atrakcyjności linków i zwiększenie wpłat na rzecz szerszego grona organizacji dobroczynnych poprzez platformę do zbierania pieniędzy wybraną przez te organizacje.

Wiemy, że zespół analizuje różne opcje przycisku „Przekaż datek”, który był już wcześniej wykorzystywany przez organizacje dobroczynne do kierowania użytkowników do zbiórek pieniędzy. Nowa funkcja mogłaby połączyć użytkowników ze stroną danej organizacji, co można by rozpatrywać jako alternatywę dla obecnych zbiórek prowadzonych bezpośrednio na serwisach Facebook i Instagram.

foto na otwarcie: Adobe Stock