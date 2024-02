Osoby posiadające konto na Facebooku są narażone na wiele niebezpieczeństw. Jedno z nich to fałszywe konkursy. Jak nie dać się nabrać?

Popularne media społecznościowe oraz komunikatory internetowe od dawna są obiektem zainteresowania cyberprzestepców. To dla nich idealne miejsce do wyszukiwania dużej liczby ofiar stosunkowo niewielkim nakładem sił. Działania oszustów często kończą się powodzeniem. Wynika to nie tylko z łatwowierności użytkowników i odpowiednio przygotowanych fałszywych kampanii, ale również, jak podkreśla CyberRescue, z niedostatecznych działań Facebooka dotyczących bezpieczeństwa.

Fałszywe konkursy na Facebooku

Schemat działania cyberprzestepców jest już znany ekspertom związanym z bezpieczeństwem i dobrze byłoby, gdyby to samo można mówić o użytkownikach poplarnych portali. Na Messengerze pojawia się wiadomość, której, jak się wydaje, nadawcą jest znajomy ofiary. Prosi o niewielką przysługę, pomoc w głosowaniu na niego w konkursie. Aby zachęcić do kliknięcia w załączony link w wiadomości pojawia się wzmianka o możliwości wygrania nagrody za oddany głos.

Osoby, które dadzą się nabrać są przekierowywane na fałszywą witrynę logowania do Facebooka. Stąd prosta droga do naprawdę dużych kłopotów, bo wpisując tam swoje dane można narazić się na przejęcie konta przez hakerów. Gdy im się to uda, wykorzystują je do innych lub podobnych oszustw.

Jak nie dać się oszukać na Facebooku?

Zasadą ograniczonego zaufania warto kierować się w wielu sytuacjach nie tylko w realnym świecie, ale również w internecie. Ostrożność może być zbawienna również w przypadku tego typu oszustw.

"Zwróć uwagę na szczegóły. Czy znajomy kontaktował się ostatnio z Tobą? Jeśli tak, czy możesz potwierdzić inną drogą kontaktu niż Messenger, że bierze udział w takim konkursie?. Po przejściu na fałszywą stronę logowania, naszą uwagę powinien zwrócić adres strony. Oszuści często stosują frazy, które mają nas przekonać, że jesteśmy na właściwej witrynie. Wszystko, by uśpić naszą czujność. Natomiast, jeśli nie jest to facebook.com, natychmiast opuść stronę i nie podawaj żadnych danych" - wyjaśnia Karolina Kmak, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa.

Jeśli już ktoś da się nabrać, po zdaniu sobie z tego sprawy powinien jak najszybciej zmienić hasło do konta i aktywować weryfikację dwuetapową. Jak zawsze warto przy tym pamiętać, aby wymyślić dobre hasło.

Gdy dostęp do konta został już utracony, konieczne może okazać się skorzystanie ze specjalnego formularza odzyskiwania konta dostępnego na Facebooku. Dobrze jest też dać znać znajomym o zaistniałym incydencie i ostrzec ich przed oszustwem.

Źródło: CyberRescue, zdjęcie otwarcia: pexel