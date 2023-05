Obsada Fantastycznej Czwórki ujawniona! Póki co nieoficjalnie, mamy jednak podstawy podejrzewać, że już wkrótce to się zmieni. Kto wcieli się w bohaterów nowego filmu Marvela? Nie brakuje zaskoczeń.

Fantastyczna Czwórka – obsada ujawniona!

“Fantastyczna Czwórka” to film mający otworzyć 6. fazę MCU w ramach tzw. Sagi Multiwersum. Co jakiś czas w sieci pojawiały się doniesienia na temat obsady nowego tytułu z uniwersum Marvela. Tym razem pełną listą nazwisk podzielił się na swoim Twitterze MyTimeToShineHello – popularny scooper, którego przewidywania niejednokrotnie miały okazję już się potwierdzić. Kto na niej widnieje?

Na wypadek, gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, obsada “Fantastycznej Czwórki” prezentuje się następująco: Adam Driver jako Reed Richards, Margot Robbie jako Sue Storm-Richards, Paul Mescal jako Johnny Storm i Daveed Diggs jako Ben Grimm.

Tym samym potwierdziły się pogłoski, które od jakiegoś czasu obiegały Internet. Nie oznacza to jednak, że obyło się bez zaskoczeń. Jak wiadomo, Margot Robbie jako Harley Quinn do tej pory związana była z konkurencyjnym uniwersum DC, co może pozostać nie bez wpływu na jej dalszą w nim rolę. Nieoczywisty wydaje się też wybór Daveeda Diggsa, którego nie często łączono z postacią Grimma.

Na oficjalne potwierdzenie tych doniesień przyjdzie nam zapewne poczekać do lipca tego roku, kiedy to odbędzie się San Diego Comic-Con 2023.

Fantastyczna Czwórka – kiedy premiera?

“Fantastyczna Czwórka” zadebiutuje na wielkim ekranie 14 lutego 2025 roku.

Źródło: twitter.com/MyTimeToShineH