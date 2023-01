Start prac na planie nowego tytułu wchodzącego w skład 5. fazy MCU – “Agatha: Coven of Chaos” – już za dwa dni. Co wiadomo o kolejnej odsłonie Sagi Multiwersum?

Agatha: Coven of Chaos – start prac na planie

Start prac na planie “Agatha: Coven of Chaos” zaplanowano na 17 stycznia 2023 roku w Atlancie. Choć fabuła na tę chwilę wciąż pozostaje nieznana, nietrudno się domyślić, że miniserial ma skupić się na tytułowej antagonistce. To czarownica i była nauczycielka Wandy Maximoff. Ponownie wcieli się w nią Kathryn Hahn, której występ możecie kojarzyć z głośnego “WandaVision”. Rola ta została zresztą doceniona nominacją do nagrody Emmy.

Jak być może pamiętacie, w “WandaVision” Agatha została przemieniona w Agnes i uwięziona przez Scarlet Witch. Wedle doniesień “Agatha: Coven of Chaos” zaprezentuje próbę jej uwolnienia.

Agatha: Coven of Chaos – obsada i twórcy

Za tytułem stoją Jac Schaeffer (“WandaVision”), będąca główną scenarzystką, producentką wykonawczą oraz reżyserką kilku jego odcinków. W pozostałym zakresie w roli reżyserów sprawdzą się Gandja Monteiro ("Wednesday") i Rachel Goldberg ("Resident Evil: Remedium").

Oprócz wspomnianej Kathryn Hahn w obsadzie znaleźli się m.in.: Aubrey Plaza, Joe Locke, Sasheer Zamata, Patti LuPone, Emma Caulfield oraz Debra Jo Rupp.

Kiedy premiera?

“Agatha: Coven of Chaos” zadebiutuje na przełomie 2023 i 2024 roku. Serial MCU ma składać się z 9 odcinków.

Źródło: Collider, materiały prasowe