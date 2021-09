Ubisoft coraz częściej przypomina o Far Cry 6. Tym razem zdecydował się puścić oczko do posiadaczy lub planujących zakup Xbox Series X.

Tak wygląda Far Cry 6 na Xbox Series X

Mało zaskakujący jest fakt, iż producent decyduje się na promowanie gry materiałami zarejestrowanymi na najmocniejszych platformach. Można było zobaczyć gameplay z PC pokazany przy okazji opublikowania wymagań sprzętowych tej wersji gry, jest też okazja by spojrzeć na nagranie z Xbox Series X.

Jest ono na tyle obszerne, że można tu przyjrzeć się nie tylko eksploracji, ale też poznać sporą część arsenału, który jak przystało na tę serię powinien być obszerny czy kilka środków transportu. Poza przeciwnikami nie zabrakło też Chorizo, jednego ze sprzymierzeńców Dani Rojas.

Limitowany Xbox Series X w barwach Far Cry 6

A skoro już mowa o Xbox Series X i Far Cry 6 to warto wspomnieć o specjalnej akcji przygotowanej przez Microsoft i Ubisoft. Jej efektem jest konkurs z naprawdę ciekawymi nagrodami. Ta główna to limitowana wersja Xbox Series X, którą widzicie na zdjęciu otwierającym tę publikację. Dopasowano do niej także kontroler, a dodatkowo zwycięzca będzie mógł cieszyć się z telewizora Samsung NEO QLED i kilku mniejszych gadżetów związanych z grą. Prawda, że brzmi kusząco? Problem w tym, że jest to konkurs dedykowany mieszkańcom kilku państw i nas niestety ominie. Okazję będą mieli gracze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec i Francji.

Jak podoba Wam się taka wersja konsoli? Far Cry 6 zadebiutuje 7 października. Poza wspomnianymi już platformami zmierza też na Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4, a także do usług Amazon Luna i Google Stadia.

