Za pośrednictwem mediów społecznościowych, Crytek znów przypomina o serii Crysis. Wszystko wskazuje na to, że lada moment pojawi się zapowiedź nowego projektu.

Crytek od wczoraj droczy się z fanami

Przypuszczenia wielu graczy najprawdopodobniej sprawdzą się w 100%. Po zeszłorocznej premierze Crysis Remastered studio Crytek (być może znów z udziałem Saber Interactive) pójdzie za ciosem.

Od wczoraj na profilach serii Crysis w mediach społecznościowych panuje spore ożywienie. I tym razem nie są to spekulacje graczy, wszystko zostało wywołane przez samych twórców.

Czeka nas zapowiedź Crysis 2 Remastered

Podobnie jak miało to miejsce przed zapowiedzią Crysis Remastered, początkowo dano jedynie pewne wskazówki. Nie trzeba było jednak długo czekać, bo dziś pojawił się pierwszy konkret - zrzut ekranu. Ten nie pozostawia już wątpliwości co do tego, jaka zapowiedź nas czeka. I wydaje się, że jest ona kwestią maksymalnie kilku dni, jeśli nie następnych godzin.

Najciekawsze będą rzecz jasna szczegóły dotyczące tego, jakich ulepszeń można się spodziewać. Niektórzy będą zastanawiać się też nad optymalizacją, Crysis Remastered stanowił wyzwanie dla nawet najmocniejszych komputerów. W rozdzielczości 4K i na ustawieniach ultra rady nie dawała sobie nawet tak wydajna karta graficzna jak GeForce RTX 3080.

Swojego czasu pojawiały się doniesienia, iż Crytek zamierza odświeżyć całą trylogię. I staje się to coraz bardziej realne.

Źródło: twitter - @Crysis