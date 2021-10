Trudno być zaskoczonym. FIFA 22 błyskawicznie znalazła wielu nabywców, a EA chwali się największą w historii serii aktywnością graczy.

22 udane dni FIFA 22

Już wcześniej opublikowano pierwsze liczby sugerujące, że FIFA 22 notuje lepszy start niż jakakolwiek dotychczas wydana odsłona tego piłkarskiego cyklu. Teraz przedstawiono zdecydowanie obszerniejsze statystyki, które jeszcze dobitniej pokazują nam, jak duże powody do zadowolenia ma obóz EA.

W ciągu 22 dni od premiery FIFA 22, po grę sięgnęli gracze z ponad 200 krajów, którzy rozgrywają średnio 89 milionów meczów dziennie. Łącznie we wspomnianym okresie odbyło się więc ponad 2,1 miliardów meczów, w których padło 5 miliardów goli.

Chętnych do zabawy nie brakuje też w trybie kariery, gdzie 2,1 miliona graczy stworzyło już 3,1 miliona nowych klubów dzięki funkcji Stwórz swój klub. Na czele najczęściej kupowanych zawodników plasują się oczywiście napastnicy - Erling Haland i Kylian Mbappe, a tuż za nimi jeszcze młodszy Jude Bellingham. Z kolei w trybie VOLTA stworzono ponad 1,5 miliona awatarów i rozegrano ponad 21 milionów meczów.



Kliknij, aby rozwinąć

„Rozwój naszej globalnej platformy piłkarskiej postępuje w oszałamiającym tempie i widzimy równie oszałamiające zaangażowanie naszej fantastycznej społeczności. Jesteśmy podekscytowani, że możemy ciągle dostarczać fanom najbardziej wciągające wrażenia z gry w piłkę nożną. Wraz z setkami partnerów licencyjnych, w tym Premier League, Bundesliga, LaLiga Santander, UEFA i CONMEBOL, mamy zaszczyt tworzyć najbardziej autentyczną interaktywną platformę piłkarską, umożliwiającą ponad 150 milionom fanów z całego świata zbliżenie się do swoich ulubionych lig, klubów i zawodników w znaczący sposób.” - David Jackson, VP Brand w EA SPORTS FIFA

Taka dobra czy po prostu konkurencji brak?

FIFA 22 zadebiutowała na PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 i Xbox One oraz Google Stadia. Tylko na konsolach nowej generacji oferuje technologię HyperMotion, co wraz z kilkoma innymi rozwiązaniami sprawia, że prezentuje się zauważalnie lepiej. Do tego stopnia, że niektórzy określają wersje na nową i starą generację zupełnie innymi grami. Wielu posiadaczy PC nie jest zadowolonych, bo otrzymali tę gorszą.

Za jakiś czas powinniśmy poznać statystyki dotyczące sprzedaży, ale już jest pewne, że i one będą imponujące. Ciekawe, jak rozłożą się na poszczególne platformy. Zdecydowaliście się na zakup FIFA 22? Dlatego, że jesteście fanami serii czy z powodu braku konkurencji, po spektakularnej klapie eFootball 2022.

Źródło: EA