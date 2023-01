Square Enix przypomniało o zbliżającej się premierze Forspoken. Oby była to udana produkcja, bo po tak wielu opóźnieniach niedociągnięcia będzie trudno wybaczyć.

Luminous Productions wreszcie kończy prace nad Forspoken

Chociaż umieściliśmy Forspoken na liście najbardziej oczekiwanych gier 2023 roku, nie da się ukryć, że dla niektórych graczy to tytuł trochę zapomniany. Trudno się dziwić, początkowo określany był kryptonimem Project Athia i zapowiadany jako jedna z pierwszych przygodowych gier akcji na PlayStation 5. Koniec końców Luminous Productions potrzebowało jednak znacznie więcej czasu na prace, w związku z czym spora część doniesień dotyczyła kolejnych przesunięć premiery.

Dopiero od niedawna sytuacja wygląda lepiej, zaczęto skupiać się na zachęcaniu graczy do sięgnięcia po przygody Frey. Bohaterka o tym właśnie imieniu będzie musiała stawić czoła wielu niebezpieczeństwom, po tym jak w tajemniczy sposób zostanie przetransportowana z Nowego Jorku do pięknych, ale okrutnych krajobrazów Athii. Nowy zwiastun wprowadza w główne założenia Forspoken i wygląda naprawdę obiecująco, aczkolwiek nie pokazuje fragmentów rozgrywki i wyciąganie na jego podstawie jakichkolwiek wniosków co do jej jakości nie jest wskazane.

Forspoken zwiastun kinowy

Kiedy premiera Forspoken?

Wszystko wskazuje na to, że kolejnych zmian planów związanych z premierą nie będzie. Także za pośrednictwem nowego zwiastuna przypomniano o podtrzymywanej ostatnio dacie. Forspoken ma zadebiutować 24 stycznia.

Na czym można będzie zagrać? Jeśli chodzi o konsole, to wyłącznie na wspomnianej PlayStation 5. Poza tym gra trafi także na PC (za pośrednictwem Steam, Microsoft Store i Epic Games Store).

Źródło: Square Enix