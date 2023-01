Witchfire doczekał się nowego materiału wideo z fragmentami rozgrywki. Tym razem to coś nie od samych twórców, ale od firmy NVIDIA.

Witchfire z NVIDIA DLSS 3

Ekipę The Astronauts spora część z Was powinna kojarzyć, to ona stoi za bardzo udaną przygodówką Zaginięcie Ethana Cartera. W przypadku Witchfire czeka nas spora zmiana, gra zapowiadana jest jako rasowa strzelanka, do tego w mrocznych klimatach dark fantasy. Cakiem sporo już o niej powiedziano, od początku zapewniano też o oprawie graficznej na wysokim poziomie.

Czy po kilku latach od pierwszych materiałów to wciąż aktualne? Ostatecznie będzie można to zweryfikować w momencie, w którym gra w końcu zostanie oddana w nasze ręce. Póki co zostają nowe ujęcie z rozgrywki. Tym razem zaprezentowała je firma NVIDIA, a skoro tak, to możecie domyślać się, na czym się skupiono. Na technologiach, które rozwija i dorzuci także do Witchfire. Przede wszystkim ray tracing oraz DLSS 3.

Witchfire gameplay

Kiedy premiera Witchfire?

Oczekiwanie na Witchfire dość mocno się przeciąga. Ostatnio o dacie premiery twórcy wspomnieli w październiku ogłaszając, że zdecydowali się na opóźnienie do początku 2023 roku. Nadal nie zdecydowano się jednak tego doprecyzować.

Witchfire powstaje z myślą o PC. Na początku ma być dostępne w ramach programu Early Access na platformie Epic Games Store.

Źródło:NVIDIA GeForce