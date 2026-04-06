MacBook Pro nadaje się do grania? Nowy model M5 zaskakuje możliwościami

Czy MacBook Pro może stać się sprzętem dla graczy? Najnowsze modele z chipami M5 pokazują, że Apple zrobiło ogromny krok w tym kierunku. Możemy liczyć nie tylko na lepszą kompatybilność, ale też niezłą wydajność. Nawet w nowszych tytułach.

Laptopy MacBook Pro od lat kojarzyły się przede wszystkim ze sprzętem do pracy – montażu wideo, kodowania, czy obróbką grafiki. To maszyny zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności w pracy, które rzadko gościły na biurkach zapalonych graczy.

Sytuacja zaczęła się jednak dynamicznie zmieniać wraz z nadejściem nowej serii MacBook Pro z procesorami M5. Andrew Tsai na swoim kanale na YT postanowił sprawdzić, jak najnowszy MacBook Pro radzi sobie w starciu z najbardziej wymagającymi tytułami. Wyniki tego testu rzucają zupełnie nowe światło na to, czy laptop Apple może w końcu stać się pełnoprawną platformą do gier.

MacBook Pro M5 w grach

Tsai wykorzystał ulepszoną konfigurację, oferująca dodatkowe rdzenie, które mają kluczowe znaczenie przy generowaniu grafiki w wysokiej rozdzielczości. Sercem testowanego modelu jest układ M5 Pro wyposażony w 18 rdzeni CPU oraz 20 rdzeni GPU, wspierany przez 24 GB pamięci RAM.

Testy objęły szeroki wachlarz gier – od natywnych produkcji stworzonych specjalnie na system macOS, po tytuły z Windowsa uruchamiane dzięki technologiom tłumaczenia kodu i wirtualizacji. Już pierwsze próby pokazały, że moc drzemiąca w tym czipie pozwala na rozgrywkę, o której użytkownicy starszych komputerów Mac mogli tylko pomarzyć.

Testy w natywnych tytułach

Szczególnie imponująco wygląda test w Cyberpunk 2077, który od lat pełniący rolę nieformalnego benchmarku dla gamingowych komputerów, ale niedawno został wydany też na komputery Apple. Przy wysokich detalach oraz wykorzystaniu technologii MetalFX w trybie jakości gra utrzymywała stabilne 60 klatek na sekundę, zapewniając płynną i komfortową rozgrywkę.

Równie przekonująco zaprezentowała się gra Lies of P, czyli jeden z najbardziej wymagających tytułów typu soulslike. Na MacBooku Pro dało się ją uruchomić w rozdzielczości 1440p na wysokich ustawieniach graficznych, osiągając ponad 80 klatek na sekundę — i to bez potrzeby stosowania jakiejkolwiek formy skalowania obrazu.

Dobrze wypadł także wymagający Assassin’s Creed Shadows, który na ustawieniach średnich notował średnio 45–55 klatek na sekundę. Jak na sprzęt, który nie jest projektowany z myślą o graczach, to wynik, który zdecydowanie może robić wrażenie.

Przełom w świecie gier z Windowsa

Największe zaskoczenie przyniosły jednak testy gier pozbawionych natywnego wsparcia dla systemu macOS. Dzięki wykorzystaniu narzędzia CrossOver, MacBook Pro z układem M5 Pro poradził sobie z tytułami, które jeszcze niedawno były poza jego zasięgiem.

Dobrym przykładem jest Marvel’s Spider-Man 2. W przypadku wcześniejszych generacji układów Apple (od M1 do M4) gra zmagała się z poważnymi błędami animacji, które skutecznie psuły rozgrywkę. Nowy czip M5 rozwiązuje te problemy, umożliwiając płynną zabawę, w tym dynamiczną walkę i swobodne przemieszczanie się po mieście, przy 45–55 klatkach na sekundę i wysokich ustawieniach graficznych.

Świetnie poradził sobie również Elden Ring, który w rozdzielczości 1440p i na maksymalnych detalach utrzymywał się w okolicach 60 klatek na sekundę. Efekt to nie tylko wysoka płynność, ale też bardzo dopracowana oprawa wizualna, która w pełni oddaje możliwości sprzętu.

Technologia, która zmienia zasady gry

Kluczem do sukcesu nowej architektury Apple jest nie tylko “surowa” moc, lecz także rozwiązania programowe. Technologie takie jak MetalFX pozwalają na skalowanie obrazu, co znacząco podnosi wydajność bez widocznej utraty jakości grafiki.

W nowszych grach, jak choćby Clair Obscur: Expedition 33, system potrafi nawet współpracować z rozwiązaniami inspirowanymi DLSS, co przekłada się na czystszy obraz i lepszą płynność działania. Choć zdarzają się wyjątki (np. mniej udany port 7 Days to Die) ogólny obraz możliwości nowego MacBooka Pro jest niezwykle pozytywny.