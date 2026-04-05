Jak uratować zalany smartfon? Zapomnij o ryżu
Śmigus-dyngus zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że lada moment tysiące smartfonów z całej Polsce zaliczą kontakt z wodą. Co robić w takiej sytuacji?
To, że zalany telefon może uratować włożenie go do miski z ryżem, jest jednym z najbardziej szkodliwych mitów technologicznych. Eksperci z iFixit zauważają, że ryż ma zbyt małe właściwości higroskopijne, by skutecznie wyciągnąć wilgoci z wnętrza urządzenia, a może wręcz pogorszyć sytuację.
Drobne cząsteczki ryżu mogą dostać się do portów i spowodować uszkodzenia mechaniczne, a zawarta w nim skrobia przyspieszyć korozję. Przeprowadzone przez ekspertów testy wykazały, że pozostawienie telefonu na wolnym powietrzu jest skuteczniejsze niż "kuracja ryżowa".
Zalany telefon - co robić?
Wiele nowoczesnych smartfonów, nawet tych tańszych, ma certyfikat IP, który stanowi pierwszą linię obrony. Świadczy on o tym, że urządzenie zostało przetestowane pod kątem odporności na pył i wodę.
|Oznaczenie
|Ochrona przed ciałami stałymi (pyłem)
|IP0X
|Brak ochrony
|IP1X
|Ochrona przed obiektami >50 mm (np. dłoń)
|IP2X
|Ochrona przed obiektami >12,5 mm (np. palec)
|IP3X
|Ochrona przed obiektami >2,5 mm (np. narzędzia)
|IP4X
|Ochrona przed obiektami >1 mm (np. przewody)
|IP5X
|Częściowa ochrona przed pyłem – dopuszczalne niewielkie ilości, które nie zakłócą działania
|IP6X
|Całkowita pyłoszczelność – pył nie może przeniknąć do wnętrza
|Oznaczenie
|Ochrona przed wodą
|IPX0
|Brak ochrony
|IPX1
|Ochrona przed pionowym kapaniem wody
|IPX2
|Ochrona przed kapiącą wodą przy nachyleniu 15°
|IPX3
|Ochrona przed natryskiem wody pod kątem do 60°
|IPX4
|Ochrona przed zachlapaniem z dowolnego kierunku
|IPX5
|Ochrona przed strumieniem wody (niskie ciśnienie)
|IPX6
|Ochrona przed silnym strumieniem wody
|IPX7
|Ochrona przed krótkim zanurzeniem (do 1 m przez 30 min)
|IPX8
|Ochrona przed długotrwałym zanurzeniem (głębokość wg producenta)
|IPX9 (lub IPX9K)
|Ochrona przed gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem (80°C, 80-100 barów)
Należy jednak pamiętać, że wodoszczelność nie jest cechą stałą – maleje ona wraz z wiekiem urządzenia, mikro-upadkami i naturalnym zużyciem uszczelek.
Co zrobić, gdy twój telefon miał kontakt z wodą, a nie ma certyfikatu IP lub mu nie ufasz?
- Wyłącz urządzenie. To kluczowy krok, aby zapobiec zwarciu i uszkodzeniu płyty głównej.
- Odłącz zasilanie. Jeśli telefon był podpięty do ładowarki, natychmiast ją wyciągnij.
- Wytrzyj obudowę. Najlepiej użyj miękkiej, niepylącej ściereczki (np. z mikrofibry).
- Wytrząśnij wodę. Trzymając telefon złączem do dołu, delikatnie stukaj nim o dłoń, aby usunąć ciecz z portu ładowania.
- Usuń akcesoria. Po pozbyciu się nadmiaru wody z zewnątrz, wyjmij kartę SIM, kartę pamięci oraz, jeśli to możliwe, baterię.
- Zapewnij przepływ powietrza. Pozostaw urządzenie w suchym miejscu. Możesz użyć wentylatora z zimnym nawiewem skierowanym na porty.
- Czekaj. Przed ponownym uruchomieniem najlepiej odczekaj do 48 godzin.
Istnieją również zalecenia dotyczące tego, czego w przypadku zalania telefonu NIE robić.
- Nie używaj suszarki do włosów, grzejników ani innych źródeł gorącego powietrza. Wysoka temperatura to wróg elektroniki. Może stopić wewnętrzne uszczelki, uszkodzić delikatną matrycę ekranu lub doprowadzić do spuchnięcia, a nawet zapłonu baterii.
- Nie używaj sprężonego powietrza. Podmuch pod wysokim ciśnieniem nie wydmucha wody na zewnątrz, a wręcz może skierować krople głębiej, gdzie odizolowana od powietrza ciecz może zalegać tygodniami.
- Nie wkładaj do portów wacików, patyczków ani ręczników papierowych. Pozostawione przez nie mikrowłókna w połączeniu z wilgocią mogą stworzyć lepką masę, która oblepia piny ładowania, powodując problemy ze stykiem i korozję.
Warto odnotować, że słona woda, woda z basenu czy słodkie napoje są znacznie groźniejsze od czystej wody, ponieważ osady i sól mogą drastycznie przyspieszyć korozję. W takiej sytuacji należy jeszcze dokładniej przeczyścić urządzenie, najlepiej z użyciem izopropanolu. A najbezpieczniejszą opcją zawsze jest udanie się z telefonem do serwisu.
