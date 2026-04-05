Jak uratować zalany smartfon? Zapomnij o ryżu

Śmigus-dyngus zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że lada moment tysiące smartfonów z całej Polsce zaliczą kontakt z wodą. Co robić w takiej sytuacji?

To, że zalany telefon może uratować włożenie go do miski z ryżem, jest jednym z najbardziej szkodliwych mitów technologicznych. Eksperci z iFixit zauważają, że ryż ma zbyt małe właściwości higroskopijne, by skutecznie wyciągnąć wilgoci z wnętrza urządzenia, a może wręcz pogorszyć sytuację.

Drobne cząsteczki ryżu mogą dostać się do portów i spowodować uszkodzenia mechaniczne, a zawarta w nim skrobia przyspieszyć korozję. Przeprowadzone przez ekspertów testy wykazały, że pozostawienie telefonu na wolnym powietrzu jest skuteczniejsze niż "kuracja ryżowa".

Zalany telefon - co robić?

Wiele nowoczesnych smartfonów, nawet tych tańszych, ma certyfikat IP, który stanowi pierwszą linię obrony. Świadczy on o tym, że urządzenie zostało przetestowane pod kątem odporności na pył i wodę.

Oznaczenie Ochrona przed ciałami stałymi (pyłem) IP0X Brak ochrony IP1X Ochrona przed obiektami >50 mm (np. dłoń) IP2X Ochrona przed obiektami >12,5 mm (np. palec) IP3X Ochrona przed obiektami >2,5 mm (np. narzędzia) IP4X Ochrona przed obiektami >1 mm (np. przewody) IP5X Częściowa ochrona przed pyłem – dopuszczalne niewielkie ilości, które nie zakłócą działania IP6X Całkowita pyłoszczelność – pył nie może przeniknąć do wnętrza





Oznaczenie Ochrona przed wodą IPX0 Brak ochrony IPX1 Ochrona przed pionowym kapaniem wody IPX2 Ochrona przed kapiącą wodą przy nachyleniu 15° IPX3 Ochrona przed natryskiem wody pod kątem do 60° IPX4 Ochrona przed zachlapaniem z dowolnego kierunku IPX5 Ochrona przed strumieniem wody (niskie ciśnienie) IPX6 Ochrona przed silnym strumieniem wody IPX7 Ochrona przed krótkim zanurzeniem (do 1 m przez 30 min) IPX8 Ochrona przed długotrwałym zanurzeniem (głębokość wg producenta) IPX9 (lub IPX9K) Ochrona przed gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem (80°C, 80-100 barów)

Należy jednak pamiętać, że wodoszczelność nie jest cechą stałą – maleje ona wraz z wiekiem urządzenia, mikro-upadkami i naturalnym zużyciem uszczelek.

Co zrobić, gdy twój telefon miał kontakt z wodą, a nie ma certyfikatu IP lub mu nie ufasz?

Wyłącz urządzenie. To kluczowy krok, aby zapobiec zwarciu i uszkodzeniu płyty głównej. Odłącz zasilanie. Jeśli telefon był podpięty do ładowarki, natychmiast ją wyciągnij. Wytrzyj obudowę. Najlepiej użyj miękkiej, niepylącej ściereczki (np. z mikrofibry). Wytrząśnij wodę. Trzymając telefon złączem do dołu, delikatnie stukaj nim o dłoń, aby usunąć ciecz z portu ładowania. Usuń akcesoria. Po pozbyciu się nadmiaru wody z zewnątrz, wyjmij kartę SIM, kartę pamięci oraz, jeśli to możliwe, baterię. Zapewnij przepływ powietrza. Pozostaw urządzenie w suchym miejscu. Możesz użyć wentylatora z zimnym nawiewem skierowanym na porty. Czekaj. Przed ponownym uruchomieniem najlepiej odczekaj do 48 godzin.

Istnieją również zalecenia dotyczące tego, czego w przypadku zalania telefonu NIE robić.

Nie używaj suszarki do włosów, grzejników ani innych źródeł gorącego powietrza. Wysoka temperatura to wróg elektroniki. Może stopić wewnętrzne uszczelki, uszkodzić delikatną matrycę ekranu lub doprowadzić do spuchnięcia, a nawet zapłonu baterii. Nie używaj sprężonego powietrza. Podmuch pod wysokim ciśnieniem nie wydmucha wody na zewnątrz, a wręcz może skierować krople głębiej, gdzie odizolowana od powietrza ciecz może zalegać tygodniami. Nie wkładaj do portów wacików, patyczków ani ręczników papierowych. Pozostawione przez nie mikrowłókna w połączeniu z wilgocią mogą stworzyć lepką masę, która oblepia piny ładowania, powodując problemy ze stykiem i korozję.

Warto odnotować, że słona woda, woda z basenu czy słodkie napoje są znacznie groźniejsze od czystej wody, ponieważ osady i sól mogą drastycznie przyspieszyć korozję. W takiej sytuacji należy jeszcze dokładniej przeczyścić urządzenie, najlepiej z użyciem izopropanolu. A najbezpieczniejszą opcją zawsze jest udanie się z telefonem do serwisu.