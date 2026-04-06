Koniec pewnej ery. Samsung podjął ostateczną decyzję

Mateusz Tomczak | Redaktor serwisu benchmark.pl
Samsung poinformował o zbliżającym się zakończeniu wsparcia dla aplikacji Samsung Messages, która przez lata cieszyła się sporą popularnością wśród użytkowników smartfonów tego producenta.

Chociaż poszlaki mówiące o takim obrocie spraw pojawiały się już od dłuższego czasu, dopiero teraz pojawiło się potwierdzenie. Samsung przekazał, że wsparcie dla Samsung Messages zakończy się w lipcu br. (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie).

To koniec Samsung Messages

Użytkownicy korzystający z Samsung Messages już teraz zachęcani są do przejścia na Wiadomości Google i ustawienie tej aplikacji jako domyślnego narzędzia do obsługi wiadomości. Aplikacja Samsung Messages zostanie usunięta ze sklepu Galaxy Store, gdzie już teraz jest niedostępna dla posiadaczy najnowszych smartfonów Galaxy, w których na starcie jako główne pojawiły się Wiadomości Google.

"Aplikacja Samsung Messages zostanie wycofana w lipcu 2026 roku. Korzystaj z Google Messages jako domyślnej aplikacji do przesyłania wiadomości już dziś, aby zachować spójne wrażenia z przesyłania wiadomości na Androidzie [...] Właściciele Galaxy S26 i nowszych urządzeń nie mogą pobrać aplikacji Samsung Messages ze sklepu Galaxy Store. Korzystający z wszystkich innych urządzeń nie będą mogli pobierać aplikacji Samsung Messages ze sklepu Galaxy Store po jej wycofaniu w lipcu 2026 roku" - poinformował południowokoreański producent na swojej stronie internetowej.

Jednocześnie poinformowano, że zmiany nie dotkną posiadaczy urządzeń z systemem Android 11 lub starszym. Choć producent nie podaje powodów, najpewniej chodzi tu o kwestie techniczne i potencjalne problemy z kompatybilnością. Jednocześnie to sprawa dotycząca bardzo wąskiej grupy osób, ponieważ z Androida 11 (a tym bardziej jeszcze starszych) korzysta niewielu użytkowników.

Samsung chwali Google

W ramach zachęcania użytkowników do przechodzenia na Wiadomości Google, Samsung wylicza największe zalety tej aplikacji. Zalicza do nich wykrywanie oszustw i solidne filtry antyspamowe oparte na sztucznej inteligencji, RCS, integrację z Gemini czy wygodniejszą obsługę na różnych urządzeniach (sprawne przełączanie czatów między telefonem, tabletem lub inteligentnym zegarkiem).

    Kenjiro
    -2
    Wiadomości Google są do bani. Czcionki niezgodne z ustawieniami w systemie, wygląd kompletnie odmienny od One UI, nawet zachowanie jest inne. Jedynym plusem jest możliwość blokowania nadpisów, na co aplikacja Samsunga nie pozwala.

