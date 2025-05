"Fortnite" miał wrócić na iPhone'a. Apple zablokował premierę

Nad "Fortnite’em" na iOS znów zawisły czarne chmury. Wyroki wyrokami, ale Apple ma swoją opinię na temat tego, czy jedna z najpopularniejszych gier na świecie powinna być dostępna na iPhonie.

W 2020 roku Epic Games wprowadziło do mobilnej wersji Fortnite’a własny system płatności, omijając tym samym prowizje nakładane przez Apple’a i Google’a. Działanie to było sprzeczne z zasadami obowiązującymi w sklepach App Store i Google Play, co doprowadziło do usunięcia gry z obu platform. mimo że biła ona wówczas rekordy popularności.

Incydent ten wywołał szeroką debatę na temat zasadności monopolizacji kanałów dystrybucji aplikacji przez twórców systemów operacyjnych, która miała swój finał w sądach na całym świecie. To m.in. te wydarzenia doprowadziły do tego, że na początku 2024 Unia Europejska zobowiązała Apple’a do umożliwienia instalowania aplikacji spoza App Store’a oraz korzystania z alternatywnych systemów płatności na urządzeniach z iOS.

9 maja 2025 - tuż po wygranej rozprawie w USA - firma Epic Games ogłosiła, że "Fortnite" wróci do App Store’a, a stosowny wniosek trafił już do Apple’a. Choć producent iPhone’ów chwali się, że 90 proc. wniosków rozpatrywanych jest w ciągu 24 godzin, w tym konkretnym przypadku na odpowiedź trzeba było czekać aż tydzień. A i tak jest to odpowiedź odmowna.

“Fortnite” ponownie zablokowany na iOS

"Firma Apple zablokowała nasze zgłoszenie dotyczące gry Fortnite, dlatego nie możemy jej udostępnić w amerykańskim sklepie App Store ani w Epíc Games Store na iOS w Unii Europejskiej, Niestety gra Fortnite na iOS będzie niedostępna na całym świecie, dopóki firma Apple jej nie odblokuje" - komunikat o takiej treści widnieje aktualnie w sklepie Epic Games Store na iPhone'a. Pobranie gry jest aktualnie niemożliwe.

Do sprawy odniósł się szef firmy Epic Games. "Zespół App Review firmy Apple powinien mieć swobodę szybkiego przeglądania wszystkich przesyłanych aplikacji i akceptowania lub odrzucania ich zgodnie ze zrozumiałym językiem wytycznych. App Review nie powinien być wykorzystywany przez wyższe kierownictwo jako narzędzie do opóźniania lub utrudniania konkurencji, należytego procesu lub wolności słowa" - napisał Tim Sweeney na platformie X.

Apple publicznie nie skomentował swojej decyzji. Dalsze losy gry “Fortnite” na iPhone’a stoją póki co bad znakiem zapytania, choć twórcy zapowiedzieli kontynuowanie sądowej batalii.