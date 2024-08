Fortnite wrócił na iPhone'y. Epic Games Store już do pobrania na iOS i Androida

Na ten dzień miliony graczy czekały 4 lata. Możesz już pobrać Fortnite’a na iPhone’a.

Przypomnijmy, że w 2020 roku studio Epic Games zaszyło w mobilnej odsłonie Fortnite’a własny system mikrotransakcji. Jako że próby uniknięcia prowizji Apple’a i Google’a były sprzeczne z regulaminami platform App Store i Sklep Play, Fortnite - będący wówczas jedną z najpopularniejszych mobilnych gier - wyleciał z nich z hukiem.

Wydarzenie to zapoczątkowało długą i owocną dyskusję na temat tego, czy monopolizacja dystrybucji aplikacji przez twórców systemów operacyjnych powinna być legalna. Unia Europejska uznała że nie i na początku 2024 roku zmusiła Apple’a do otwarcia platformy iOS na alternatywne sklepy z aplikacjami i inne formy płatności.

W marcu studio Epic Games wyraziło chęć otwarcia własnego sklepu z aplikacjami na iOS i Androida. Zgodnie z zapowiedziami, wreszcie ujrzał on światło dzienne.

Epic Games Store na iOS i Androida. Jak zainstalować sklep i Fortnite’a?

Aby pobrać sklep Epic Games Store wystarczy z poziomu telefonu wejść na stronę epic.download i postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną na ekranie. W przypadku iPhone’a konieczne jest posiadanie systemu iOS w wersji 17.4 lub nowszej i przeprowadzenie instalacji na terenie Unii Europejskiej z użyciem przeglądarki Safari.

Epic Games Store na iOS - proces instalacji

Instalacja sklepu Epic Games Store jest prosta, ale z myślą o mniej zaawansowanych użytkownikach twórcy przygotowali szczegółowy wideoporadnik.

Mnie bez problemów udało się zainstalować Epic Games Store zarówno na iPhonie 15 Pro Max, jak i Samsungu Galaxy Z Flip 6. W obu przypadkach pobieranie aplikacji możliwe jest bez konieczności logowania w sklepie.

Poza Fortnite’em, na iOS i Androida z mobilnego Epic Games Store’a pobrać można także gry Fall Guys oraz Rocket League Sideswipe. Użytkownicy iPhone’a wszystkie te tytułu znajdą także w sklepie AltStore.

Mobilny Epic Games Store ucieszy przede wszystkim użytkowników iPhone’ów

Choć Fortnite został w 2020 roku usunięty zarówno z App Store’a, jak i Google Play, otwartość Androida pozwalała użytkownikom tego systemu pobrać grę z innych źródeł. W tym bezpośrednio ze strony Epic Games czy - do niedawna - sklepu Galaxy Store.

Większy problem mieli użytkownicy systemu iOS, bo App Store był do niedawna jedynym źródłem aplikacji, które nie wymagało łamania zabezpieczeń systemu. Przez 4 lata w Fortnite’a na iPhonie dało się grać tylko w chmurze, a i to nie obywało się bez komplikacji, bo do niedawna Apple nie dopuszczał do swojego sklepu aplikacji do cloud gamingu.

Mimo ograniczonej dystrybucji, serwis Business of Apps szacuje, że w 2023 roku Fortnite miał 650 mln zarejestrowanych graczy i 126 mln aktywnych graczy miesięcznie.