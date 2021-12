Ekipa Playground Games nie dopuszcza do tego, by gracze nudzili się w świecie gry Forza Horizon 5. Przygotowuje nowe wyzwania, atrakcje i samochody.

Gry, którym udało się w tym roku osiągnąć średnią ocen powyżej 9/10, można policzyć na palcach dwóch dłoni. Jednym z tych nielicznych tytułów jest Forza Horizon 5. Odpowiedzialna za niego ekipa Playground Games – zgodnie z tym, co wcześniej zapowiadała – zamierza zadbać o to, by miliony graczy, którzy nie chcą opuszczać wirtualnego Meksyku, mieli co robić na jego drogach ...i bezdrożach zresztą też.

Rusza Seria 2 w Forza Horizon 5 – zimowo-świąteczne atrakcje

Już 9 grudnia wystartuje Seria 2. Wraz z nią w świecie Forza Horizon 5 zapanuje zimowo-świąteczny klimat. Pojawi się lodowa arena z boiskiem do hokeja, krajobraz ubarwią bałwany i prezenty, a w miasteczku Mulege stanie sklepik Horizon Wonderland, w którym punkty Forzathon będzie można wymienić na prezenty – samochody dla nas i naszych znajomych. Jeśli wystarczająco wielu graczy obdaruje innych, wszyscy członkowie społeczności otrzymają strój Świętego Mikołaja. A jeśli okażemy się naprawdę szczodrzy, to zgarniemy „tajemnicze samochody” (którymi najprawdopodobniej będą egzemplarze Peel P50 z rocznika 1962).

W Serii 2. będzie można zresztą zdobyć dużo więcej samochodów. W zamian za zbieranie punktów, udział w wydarzeniach i tak dalej najlepsi gracze wzbogacą się o: Maserati 8CTF (1939), Lamborghini Aventador J (2012), Gallardo LP 570-4 Spyder Performante (2012) i Aventador SVJ (2018), Ferrari 599 GTO (2010) i 575M Maranello (2002) oraz Peel Trident (1965).

Nowe samochody w Forza Horizon 5 – będzie ich jeszcze więcej

Twórcy uchylili także rąbka tajemnicy na temat Serii 3, która wystartuje w styczniu przyszłego roku. Jej tematem przewodnim będą obchody Nowego Roku. Oprócz wielu rozmaitych atrakcji w świecie gry pojawią się też kolejne samochody. Będą to: Toyota Celica SS-I (2003), Land Cruiser Arctic Trucks AT37 (2016) i Hilux Arctic Trucks AT38 (2007), Donkervoort D8 GTO (2013), Jaguar XKR-S GT (2015), Vauxhall Lotus Carlton (1990), Zenvo TS1 (2016) oraz Ford Mustang Mach 1 (1971).

Jeszcze więcej samochodów trafi do nabywców Przepustki Sezonowej. W tym przypadku rozkład jazdy przedstawia się następująco:

9 grudnia 2021 – Ferrari J50 (2017)

16 grudnia – Ferrari Monza SP2 (2019)

23 grudnia – Lamborghini Espada 400 GT (1973)

30 grudnia – Lamborghini Huracan Evo (2020)

6 stycznia 2022 – Jaguar XJ13 (1966)

13 stycznia – Jaguar XJ220 TWR (1993)

20 stycznia – Ferrari FXX-K Evo (2018)

27 stycznia – Audi TT RS (2018)

Gra Forza Horizon 5 jest dostępna na Xbox Series X|S, Xbox One i PC.

Źródło: Playground Games, Xbox