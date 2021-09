Znamy wymagania Forza Horizon 5. Autorzy gry przedstawili minimalną, zalecaną i optymalną konfigurację PC, zdradzając przy okazji, czego możemy się spodziewać po komputerowej wersji tej produkcji.

Gra Forza Horizon 5 na PC powinna zachwycać

Forza Horizon 5 to najnowsza odsłona serii, pokazującej możliwości Xboksów, ale też najlepiej wyglądającej na komputerach. Tą nową, zapraszającą nas do Meksyku, częścią mamy szczególnie nacieszyć oczy. Ekipa Playground Games zapowiedziała, że na pecetach możemy liczyć nie tylko na najbogatszą w detale grafikę, ale też na odblokowany licznik klatek na sekundę, obsługę HDR-u, szerokie opcje regulacji parametrów wyświetlania, obsługę ultrapanoramicznych wyświetlaczy (o proporcjach 21:9) oraz wsparcie dla systemów wibracyjnych w kontrolerach. Podała też wreszcie oficjalne wymagania sprzętowe (zupełnie inne niż te, które zostały ujawnione wcześniej).

Oficjalne wymagania Forza Horizon 5 – sprawdź, czy ci ruszy:

Konfiguracja minimalna:

Konfiguracja zalecana:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: AMD Ryzen 5 1500X lub Intel Core i5-8400

Pamięć: 16 GB RAM oraz 110 GB na HDD

Karta graficzna: Radeon RX 590 lub GeForce GTX 1070

Konfiguracja optymalna:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: AMD Ryzen 7 3800XT lub Intel Core i7-10700K

Pamięć: 16 GB RAM oraz 110 GB na SSD

Karta graficzna: Radeon RX 6800 XT lub GeForce RTX 3080

Jak więc widzisz – nie potrzeba nie wiadomo jak wydajnego peceta, aby gra Forza Horizon 5 ruszyła. To oznacza, że wielu z nas faktycznie będzie dane pograć. Aby jednak wyglądała tak dobrze, jak to możliwe, nie obejdzie się bez topowej karty graficznej i potężnego procesora klasy i-siódemki poprzedniej generacji. Posiadacze ultrawydajnych sprzętów powinni mieć zatem okazję do konkretnego przetestowania swoich maszyn.

Przy okazji poznaliśmy listę oficjalnie obsługiwanych kierownic. Przedstawia się następująco:

Logitech G25

Logitech G27

Logitech G29

Logitech G920

Logitech G923

Logitech Momo

Thrustmaster Ferrari 458

Thrustmaster T150 RS

Thrustmaster T300 RS

Thrustmaster T500 RS

Thrustmaster T-GT

Thrustmaster TC-PC

Thrustmaster TS-XW

Thrustmaster TMX

Fanatec CSL

Fanatec CSL DD

Fanatec DD1

Fanatec DD2

Fanatec V1

Fanatec V2

Fanatec V2.5

Forza Horizon 5 rozgrzeje twój sprzęt jeszcze tej jesieni

Poza pecetami Forza Horizon 5 trafi też na konsole Microsoftu: Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One. Premiera – we wszystkich przypadkach – odbędzie się we wtorek, 9 listopada 2021 roku.

Źródło: Playground Games, GamingBolt