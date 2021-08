Targi Gamescom 2021 przyniosły nowy gameplay z Forza Horizon 5. To okazja, by zachwycić się grafiką, ale też zobaczyć nowe samochody, które zasilą długą listę dostępnych pojazdów.

Forza Horizon 5 nie przestaje zachwycać

Podczas tegorocznej konferencji na targach Gamescom firma Microsoft postanowiła nie zapowiadać nowych tytułów, lecz skupić się na najgorętszych grach, które będą miały swoje premiery w niedalekiej przyszłości. Skoro tak, to podczas tego wydarzenia nie mogło zabraknąć najnowszych wyścigów od Playground Games. I faktycznie, gra Forza Horizon 5 była obecna – uświetniła imprezę, pokazując swoje piękno na 8-minutowym materiale wideo.

Ten materiał wideo to tak naprawdę pierwsze minuty rozgrywki. Możemy zatem zobaczyć, czym przywita nas Forza Horizon 5, gdy zadebiutuje na rynku (co – jak wiemy już od pewnego czasu – nastąpi 9 listopada bieżącego roku). A przywita nas pięknymi okolicznościami przyrody, niebezpieczną pogodą i piekielnie szybkimi samochodami. Wśród nich nie zabraknie dwóch, które zobaczymy też na okładce, a mówimy tu o tegorocznym modelu SUV-a Ford Bronco Badlands oraz niezwykłym hipersamochodzie Mercedes-AMG ONE.

Pozostałe samochody, jakie możemy obejrzeć na tym materiale i którymi będzie nam dane pojeździć już w pierwszych minutach rozgrywki to Corvette Stingray (z rocznika 2020) i Porsche 911 Desert Flyer. No dobrze, ale pewnie chcesz to po prostu zobaczyć. No to oglądaj…

Zobacz najnowszy gameplay Forza Horizon 5 – prosto z Gamescom 2021:

I co o tym myślisz? Zgadzasz się ze stwierdzeniem, że nadciągają najpiękniejsze wyścigi w historii gier? Daj znać w komentarzu, a tymczasem przypomnijmy, że na liście platform docelowych nowej Forzy znajdują się komputery osobiste oraz konsole Xbox Series X|S i Xbox One.

Źródło: Xbox Wire