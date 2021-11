Zapowiedzi dawały nadzieje na świetną grę. Recenzje potwierdziły, że faktycznie taką otrzymaliśmy. I gracze chętnie sami ją sprawdzają.

10 mln graczy w świecie Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 zadebiutowała 9 listopada, a w ciągu kilku kolejnych dni pojawiało się sporo informacji na temat bardzo pozytywnych reakcji najważniejszych krytyków - graczy. Najważniejszych, bo głosujących przy pomocy swoich portfeli. I chociaż ważne są pozytywne opinie, nie wypada przejść obojętnie obok skali popularności, jaką Forza Horizon 5 może się cieszyć.

Microsoft pochwalił się, iż najnowsza produkcja studia Playground Games została sprawdzona przez 10 mln graczy. Forza Horizon 5 może poszczycić się teraz mianem największej premiery w historii Xbox Game Studios, ale też rekordowym pierwszym tygodniem po premierze w historii Xbox oraz usługi Xbox Game Pass.

Dobra, a po aktualizacji jeszcze lepsza gra

Więcej o Forza Horizon 5 możecie dowiedzieć się chociażby z naszej recenzji. Bardzo wysokie oceny nie oznaczają, że w grze nie znalazło się nieco błędów. Te na szczęście, przynajmniej w części, zostały już wyeliminowane za pośrednictwem sporej aktualizacji. Tym samym zabawa powinna być teraz jeszcze przyjemniejsza.

Co do omawianych 10 mln graczy to warto mieć na uwadze, że w tym przypadku nie jest to równoznaczne z wynikami sprzedaży. Właśnie z racji obecności gry w katalogu Xbox Game Pass. Biorąc jednak pod uwagę dość chętne korzystanie z przedsprzedaży (także w przypadku edycji Premium Edition), również pod tym względem Microsoft nie powinien narzekać.

Jesteście w gronie bawiących się przy Forza Horizon 5?

Źródło: @ForzaHorizon, @forza_support