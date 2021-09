Granie to świetna zabawa i szkoda byłoby to psuć fotelem i biurkiem, które ją utrudniają lub sprawiają, że nie jesteśmy w stanie zbyt długo wysiedzieć. Na co więc należy zwracać uwagę przy wyborze tych produktów, aby uniknąć tego typu negatywnych efektów?

Gdy siedzi się przed ekranem komputera kilka godzin każdego dnia, to po prostu trzeba zadbać o to, by stanowisko spełniało wymogi związane z ergonomią. Monitor powinien mieć regulowaną podstawę, myszka – dobrze leżeć w dłoni i nie obciążać zbytnio nadgarstka i podobnie rzecz ma się w przypadku klawiatury. Przede wszystkim jednak konieczne jest właściwe dobranie biurka i fotela. Tylko wtedy zapewnimy sobie wygodę, ale też będziemy mogli zachowywać prawidłową postawę, za co niemo podziękuje nam kręgosłup.

Jak wybrać dobry fotel gamingowy?

Zacznijmy od siedziska. Dobry fotel gamingowy powinien mieć solidną, metalową podstawę i miękkie wypełnienie – tak, by równocześnie był trwały i wygodny. Oparcie powinno być na tyle wysokie, by mieścić całe nasze plecy, a poduszki pod lędźwie i za głowę przyniosą dodatkową ulgę. Dobrze też, żeby materiał, z jakiego wykonane jest odbicie, był oddychający, co docenimy przede wszystkim w upalne dni.

Kolejną cechą, na którą należy zwrócić uwagę, są możliwości regulacji. Dobry fotel pozwala na ustawienie wysokości i pochylenia (tak siedziska, jak i oparcia), a do tego umożliwia regulację podłokietników. W przypadku najbardziej wypasionych modeli możliwe jest dostosowanie podłokietników w czterech osiach osiach: góra/dół, prawo/lewo, przód/tył i do wewnątrz/na zewnątrz. Przed zakupem sprawdź też głębokość siedziska.

Jak wybrać dobre biurko gamingowe?

Coraz popularniejsze stają się też gamingowe biurka. Wyróżnia je obecność dodatkowych elementów, takich jak organizer przewodów, wieszak na słuchawki, stojak na pada czy pojemnik na napój. Dobierz biurko pod kątem swoich potrzeb, zwracając też uwagę na jego kształt oraz rozmiar, a przede wszystkim szerokość i wysokość. Świetnie, gdy ta ostatnia jest regulowana. Oczywiście biurko, podobnie jak fotel, powinno być solidnie wykonane i pewnie trzymać się podłogi.

To, które biurko i jaki fotel będzie optymalny dla ciebie, jest naturalnie niezwykle indywidualną kwestią. Mimo to spróbujemy ci pomóc, wskazując kilka przykładowych zestawów dostosowanych do różnych potrzeb i preferencji. Nawet jeśli żaden z nich nie trafi w twój gust, będziesz przynajmniej wiedzieć, na co mniej więcej możesz liczyć i czego mieć świadomość.

Tani zestaw gamingowy

Na początek polecamy zestaw, który będzie cię kosztować około 1000 złotych, a więc zdecydowanie kwalifikuje się do kategorii tanich. Przy tak ograniczonym budżecie dobrym wyborem będzie fotel Fury Avenger M+. Ma regulowane oparcie i wysokość, ale podłokietniki są zamontowane na stałe (to niestety standard na tej półce). Oddaje za to do dyspozycji dwie poduszki, a cała konstrukcja jest stabilna i wygodna. Dobrze będzie komponować się z równie minimalistycznym biurkiem Ultradesk FRAG – jego sporym atutem jest szeroki blat (140 cm) i zintegrowane uchwyty na słuchawki, pady i kubek.

Gamingowy zestaw dla dziecka

Prawie wszystkie fotele gamingowe są olbrzymie. Na szczęście istnieją też takie modele jak Diablo Chairs X-Ray Kids, które są przystosowane do dzieci. Ten konkretnie zapewnia komfortowe siedzenie dla osób o wzroście do 150 cm i oferuje szerokie opcje regulacji (wysokości, pochylenia i położenia podłokietników). Niskie biurka gamingowe praktycznie nie występują, ale jednym z niższych jest SPC Gear GD100. Ma wysokość 73 cm i bardzo prostą konstrukcję, co jest jego niewątpliwym atutem. Cena proponowanego przez nas zestawu to około 1400 złotych.

Zestaw gamingowy z oświetleniem RGB

Wielu „gamingowy” kojarzy się z oświetleniem RGB. Jeśli to ci się podoba, to możesz też wybrać fotel i biurko z wielokolorowymi diodami. Weźmy na przykład fotel Genesis Trit 500 RGB, który poza tym, że świeci, zapewnia ergonomiczne warunki do grania i cechuje się solidnym wykonaniem. To samo zresztą można powiedzieć o biurku Genesis Holm 200 RGB, które dodalibyśmy do zestawu. Ma blat o szerokości 113 cm i dwa zintegrowane stojaki – na słuchawki oraz napój. Jaka jest cena takiego kompletu? Około 1850 złotych.

Superergonomiczny zestaw gamingowy

Gamingowe fotele i biurka co do zasady są ergonomiczne. Oczywiście niektóre bardziej niż inne. Za przykład może posłużyć Diablo Chairs V-Master – fotel, którego oparcie pozwala zadbać o zdrowie kręgosłupa i komfort grania, a regulowany zagłówek stabilizuje kark. Siedzisko, oparcie i podłokietniki są regulowane, więc bez trudu można dopasować je do swoich potrzeb. Jako dopełnienie zestawu wybralibyśmy biurko Ultradesk GRAND o regulowanej wysokości. Ma kilka praktycznych uchwytów, a także otwory pozwalające na wygodne przepuszczenie przewodów. O jakich kosztach mówimy w tym przypadku? Łączna cena wynosi około 2800 złotych.

Oczywiście wybór jest znacznie szerszy. Sprawdź więc pozostałe fotele gamingowe oraz biurka gamingowe w ofercie RTV Euro AGD.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.