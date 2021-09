Razer Wolverine V2 Chroma – pod tą nazwą ukrywa się najbardziej zaawansowany kontroler gamingowy w ofercie cenionego producenta z Kalifornii.

Razer Wolverine V2 Chroma nowym marzeniem gracza

Mniej więcej rok temu na rynku pojawił się Razer Wolverine V2. Od razu wzięliśmy go na warsztat i szybko okazało się, że to pad bliski perfekcji. Trzyma się go pewnie i wygodnie, przyciski i spusty działają zarazem szybko i precyzyjnie, a ogólne wrażenia z rozgrywki są lepsze niż dobre. Uhonorowaliśmy go znaczkami „Dobry Produkt” i „Super Ergonomia”, a teraz czytamy, że producent z kalifornijskiego San Diego nie marnował czasu i przygotował nową wersję. To Razer Wolverine V2 Chroma, opisywany jako najbardziej zaawansowany pad do PC i Xboksów w jego ofercie.

Dopisek „Chroma” słusznie sugeruje, że kontroler został wzbogacony o efektowne podświetlenie RGB, które może być zsynchronizowane z grami i innymi peryferiami Razera. Nie myśl jednak, że na tym różnice pomiędzy nowym a podstawowym padem Wolverine V2 się kończą. Doszły kolejne 4 przyciski wielofunkcyjne – to 4 triggery umieszczone w tylnej części urządzenia, dołączające do 2 bumperów obecnych już u poprzednika.

Nowością w Razer Wolverine V2 Chroma są też wymienne nakładki na gałki analogowe – niskie kopułkowe (w sam raz do biegania i strzelania) oraz wysokie wklęsłe (idealne do zadań precyzyjnych).

Niezmiennie możesz też liczyć na superszybkie przełączniki Razer Mecha-Tactile, regulowaną wysokość skoku triggerów, system wibracji oraz port do podłączenia słuchawek. A porównanie prezentuje się następująco:



Razer Wolverine V2 vs Razer Wolverine V2 Chroma

Pad Razer Wolverine V2 Chroma zaczyna już powoli trafiać do sklepów. Cena, jaką ustalił dla niego producent, wynosi 159,99 euro. Tanio nie jest, ale biorąc pod uwagę specyfikację – dziwne, gdyby było.

Źródło: Razer, Engadget