Razer Basilisk V3 to najnowsza odsłona jednej z najpopularniejszych myszek gamingowych w ofercie producenta z Kalifornii. Oprócz tego, że mocniej świeci, ma też inteligentne kółko przewijania. Co to takiego i co daje?

Inteligentne kółko przewijania w myszce Razer Basilisk V3

Opisując myszki gamingowe zwykle koncentrujemy się na sensorach, przełącznikach czy też dodatkowych przyciskach. W przypadku Razer Basilisk V3 tą najciekawszą spośród cech jest inteligentny scrool.

Kółko o nazwie HyperScroll Tilt Wheel nie tylko ma dwa tryby działania (dokładny – z wyraźnie wyczuwalnym przewijaniem co ząbek oraz swobodny – do szybkiego przewijania bez oporu), bo to już wcześniej mogliśmy zobaczyć, choćby u Logitecha. To, co najciekawsze, to że jest w stanie samodzielnie i w pełni automatycznie się między nimi przełączać.

Na tym jednak wciąż nie koniec, bo Razer postarał się też o funkcję Virtual Acceleration, dzięki której przewijanie może być jeszcze szybsze. Docenisz to nie tylko podczas rozgrywki, ale też – a może przede wszystkim – przy przewijaniu niekończących się stron internetowych i dokumentów.

Razer Basilisk V3 to też 11 przycisków i 11… stref podświetlenia

Gamingowa myszka Razer Basilisk V3 oddaje do twojej dyspozycji 10 przycisków, które możesz sobie swobodnie zaprogramować, przypisując do nich makra czy tez funkcje takie jak push-to-talk lub ping. Dodatkowo pod spodem znajdziesz jeszcze jeden przycisk – ten służy do przełączania profili.

W porównaniu do poprzedniczki model z dopiskiem V3 zyskał też więcej stref świecenia, których teraz ma konkretnie 11. Oczywiście nie każdy lubi, jak peryferia mu odgrywają na biurku świetlny seans, ale jeśli lubisz, to nowy Bazyliszek (jakkolwiek absurdalne by to nie było) pozwala nacieszyć oczy. Podświetlenie można też zsynchronizować z grą.

Możliwości personalizacji wybiegają dalej. Basilisk V3 umożliwia także dostosowanie wysokości LOD oraz czułości sensora. Ten jest naprawdę szybki, a zarazem precyzyjny: to Razer Focus+ o akceleracji 50 g, przyspieszeniu do 650 IPS i rozdzielczości 26 000 DPI.

Błyskawiczną reakcję zapewniają natomiast przełączniki optyczne o czasie reakcji na poziomie 0,2 ms. Dodać wypada, że są przy tym bardzo wytrzymałe – żywotność szacowana jest na 70 milionów kliknięć.

Ile kosztuje Razer Basilisk V3?

Nowa myszka Razera jest już dostępna w sprzedaży. Amerykański producent życzy sobie za nią 80 dolarów.

Źródło: Razer