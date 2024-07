Fotowoltaika na balkonie. Niemcy montują ją masowo

Fotowoltaika balkonowa to jeden z pomysłów Niemców na rozwój energetyki rozproszonej w miastach. Dzięki takiej technologii możliwe jest zasilanie mieszkań z czystej energii przy niewielkich kosztach inwestycyjnych.

W Niemczech dużą popularnością cieszą się balkonowe instalacje fotowoltaiczne. Jak donosi serwis globenergia.pl, w pierwszej połowie 2024 r. w całym kraju zamontowano ok. 220 tys. nowych systemów fotowoltaiki balkonowej. Łącznie daje to moc na poziomie ok. 200 MW.

Jest to wynik podobny do mocy największej farmy fotowoltaicznej w Polsce, którą jest farma w Zwartowie. Cechuje się ona mocą 204 MWp i zajmuje ok. 300 hektarów powierzchni. Energia wyprodukowana z takiej farmy pozwala na zasilenie ok. 150 tys. gospodarstw domowych. Nie da się ukryć, że inwestycje w fotowoltaikę na balkonie mają zatem sens – pozwalają oszczędzić miejsce, co zawsze jest korzystne.

Fotowoltaika balkonowa – hit w Niemczech

Na popularność balkonowych systemów fotowoltaicznych z pewnością wpływają zachęty ze strony władz. Wśród nich są dofinansowania, ale także uproszczona procedura rejestracji tego rodzaju systemów. Zamiast dotychczasowych 20 szczegółów technicznych instalacji, od 1 kwietnia 2024 r. wymaganych jest ich jedynie pięć.

Poza liczbą instalowanych systemów balkonowych wzrosła też ich średnia moc. W 2023 r. wynosiła ona ok. 800 W, po pierwszej połowie 2024 r. jest to ok. 900 W.

Jak czytamy w serwisie globenergia.pl, dużą zaletą balkonowej fotowoltaiki jest prosty montaż. Ze względu na fakt, że tego rodzaju instalacje projektuje się zgodnie z koncepcją "plug-and-play", właściciele nieruchomości mogą zamontować je sami i podłączyć do gniazdka.

Niemcy wybierają fotowoltaikę

W pierwszej połowie 2024 r. w Niemczech zainstalowano OZE o łącznej mocy 9,3 GW, z czego 7,55 GW stanowi fotowoltaika. Ok. 60-70 proc. nowych instalacji fotowoltaicznych stanowią instalacje zamontowane na budynkach.

Najnowsze dane na temat sytuacji w Polsce dotyczą pięciu pierwszych miesięcy 2024 r. Według danych ARE w tym czasie zainstalowaliśmy w OZE ok. 1 GW. Dla porównania, w czerwcu w Niemczech przybyło ok. 1,13 GW mocy zainstalowanej w fotowoltaice.