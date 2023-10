Huawei wprowadza na polski rynek dokanałowe słuchawki bezprzewodowe FreeBuds Pro 3. Wśród atutów urządzenia producent wymienia dobrą jakość dźwięku i długi czas działania na pojedynczym ładowaniu (z etui).

FreeBuds Pro 3 to nowa generacja w pełni bezprzewodowych dokanałowych słuchawek. Za wysoką jakość dźwięku ma odpowiadać system dwóch przetworników Ultra-Hearing. Zakres częstotliwości wynosi w tym przypadku 14 Hz - 48 kHz.

Huawei FreeBuds Pro 3

W porównaniu z poprzednią generacją wydajność aktywnej redukcji hałasu poprawiono o 50 proc. W FreeBuds Pro 3 zastosowano 2,5-krotnie skuteczniejszy niż w poprzedniej wersji system przechwytywania głosu.

Huawei FreeBuds Pro 3 można podłączyć do dwóch urządzeń w tym samym czasie i swobodnie przełączać się między nimi przy użyciu aplikacji AI Life.

Bateria

Słuchawki działają do 6,5 godzin (a przy włączonej redukcji szumu krócej o około dwie godziny). Etui z baterią 510 mAh wydłuży korzystanie z FreeBuds Pro 3 nawet do 31 godzin. Wystarczy 40 minut w etui, żeby urządzenie naładowało się do pełna. Natomiast energię w samym etui można uzupełnić w zaledwie godzinę.

Dostępność i cena

Słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3 dostępne są w trzech wariantach kolorystycznych: białym, srebrnym i zielonym. W porównaniu do poprzedniej wersji sugerowana cena detaliczna nie uległa zmianie i wynosi 899 zł. Sprzęt będzie można nabyć w oficjalnym sklepie producenta i u jego partnerów.

źródło: materiały prasowe