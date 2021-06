Sprawdzaliście już Frostpunk? Jeśli nie, to można wskazać kilka powodów, dla których warto taki stan rzeczy zmienić. Przez tydzień będzie wśród nich argument finansowy, bo Epic Games Store rozdaje Frostpunk za darmo.

Epic Games Store rozdaje kolejną grę

Bardzo prawdopodobne, że dla większości użytkowników Epic Games Store ulubionym dniem tygodnia jest czwartek. To bowiem już tradycja, że właśnie tego dnia sklep aktualizuje swoją ofertę na darmową grę. Aktualnie trwa tam MEGA wyprzedaż, obiecywano, iż w jej trakcie będą pojawiać się wyjątkowo smakowite kąski. Jak do tej pory były to NBA 2K21 i Among Us, teraz kolej na Frostpunk.

Posiadacze kont na Epic Games Store mogą przypisywać do nich tę grę do 10 czerwca do godziny 17:00 naszego czasu. Pod względem finansowym oznacza to oszczędność 99 złotych, przynajmniej jeśli będziemy trzymać się omawianego sklepu, bo gdzie indziej trafiają się korzystniejsze oferty. Oczywiście ta promocyjna jest nie do przebicia.

Frostpunk, czyli polska, naprawdę dobra gra

Może zdarzyć się tak, że ktoś o Frostpunk do tej pory nie słyszał. W takim wypadku śpieszymy z krótkim wyjaśnieniem. To gra przygotowana przez rodzime 11 bit studios, która miała premierę w 2018 roku (na PC, bo na konsolach w 2019 roku).

Pod względem mechaniki mamy tutaj do czynienia z dość rozbudowanym połączeniem, bo znajdujemy cechy strategii, survivalu, ale też gier z gatunku city builder. Twórcom udało się to naprawdę dobrze wyważyć, a dodatkowo zadbali o świetny klimat i dopracowaną oprawę audio-wizualną. W efekcie średnia ocen z recenzji zarówno w mediach jak i wśród graczy dobiła do 84%.

Poszła za tym dobra sprzedaż. Na początku roku pochwalono się, że Frostpunk znalazł 3 mln nabywców. Jeśli nie dołożyliście swojej cegiełki, teraz macie okazję sprawdzić ten tytuł bez wydawania pieniędzy. Warto.

Źródło: epicgames, 11 bit studios