Epic Games Store nie zatrzymuje się ze swoim rozdawnictwem. Po kilku tygodniach z mniejszymi tytułami znów pojawia się promocja z grą AAA.

Epic Games Store rozdaje NBA 2K21

Jak co czwartek na Epic Games Store pojawiła się kolejna darmowa gra. Tym razem sklep do ostatniej chwili trzymał tytuł w tajemnicy, ale ostatecznie wielu graczy powinno się ucieszyć. Padło bowiem na NBA 2K21, które swoją premierę miało nie tak dawno, bo we wrześniu zeszłego roku.

Cena gry wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Kosztuje 259 złotych, nie tylko na Epic Games Store, ale też u największej konkurencji w postaci Steam. Zaoszczędzić można zatem naprawdę sporo, a oferta tradycyjnie obowiązuje przez tydzień, zakończy się 27 maja o godzinie 17:00 polskiego czasu.

Wystartowała MEGA wyprzedaż Epic Games, może być gorąco

Darmowa gra szykowana na kolejny tydzień również pozostaje zagadką. Jest jednak szansa, że i ona i dwie kolejne będą nie byle jakimi propozycjami. Rozpoczęła się bowiem MEGA wyprzedaż Epic Games, a zarządzający sklepem promują tę akcję również darmowymi grami.

MEGA wyprzedaż Epic Games to oczywiście więcej atrakcji. Przede wszystkim pojawiło się mnóstwo przecen (do 75%). Rozdawane są też kupony o wartości 40 złotych do wykorzystania podczas zakupów gier objętych promocją (za co najmniej 59,99 złotych) oraz pakiet wyzwań Uliczne Cienie do Fortnite.

MEGA wyprzedaż Epic Games trwa od dziś do 17 czerwca do godziny 17:00 polskiego czasu.

Źródło: Epic Games Store